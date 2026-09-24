Νέα σημαντική άνοδο καταγράφουν οι τιμές του ντίζελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς ο μέσος όρος έφτασε πλέον στα 2,23 ευρώ το λίτρο, από 2,16 ευρώ που ήταν μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα. Η εξέλιξη αποτυπώνει τις έντονες πιέσεις που έχουν προκαλέσει στις ενεργειακές αγορές οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.

Τα στοιχεία προκύπτουν από την ανάλυση των δεδομένων που συγκεντρώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις χώρες της ΕΕ και δημοσιοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση από το 2005.

Ρεκόρ στις τιμές του ντίζελ σε 19 χώρες

Η νέα αύξηση έχει οδηγήσει τις τιμές του ντίζελ σε επίπεδα-ρεκόρ σε 19 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ των χωρών που καταγράφουν νέα ιστορικά υψηλά βρίσκονται η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία.

Την υψηλότερη τιμή μεταξύ των χωρών όπου καταρρίφθηκαν τα προηγούμενα ρεκόρ εμφανίζει η Δανία, όπου το ντίζελ πωλείται κατά μέσο όρο προς 2,56 ευρώ το λίτρο.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Γερμανία, με την τιμή να φτάνει τα 2,46 ευρώ το λίτρο. Ακολουθούν το Βέλγιο και η Γαλλία, όπου η τιμή διαμορφώνεται περίπου στα 2,40 ευρώ το λίτρο, ενώ στην Ιταλία φτάνει τα 2,30 ευρώ.

Αυξήσεις και σε Ισπανία και Σουηδία

Η ανοδική πορεία των τιμών δεν περιορίζεται στις χώρες που σημείωσαν νέα ρεκόρ. Στην Ισπανία και τη Σουηδία καταγράφονται επίσης αυξήσεις, ωστόσο οι σημερινές τιμές εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τα υψηλότερα επίπεδα που είχαν σημειωθεί το 2022, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Τα δεδομένα περιλαμβάνονται στο πετρελαϊκό δελτίο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τιμές αποστέλλονται από τις εθνικές αρμόδιες αρχές των κρατών-μελών και αποτυπώνουν την κατάσταση στα πρατήρια καυσίμων στην αρχή της τρέχουσας εβδομάδας ή στο τέλος της προηγούμενης.

Στα 106,24 δολάρια το βαρέλι το Brent

Την ίδια ώρα, ανοδικά κινείται και η διεθνής τιμή του πετρελαίου, με το Brent να ενισχύεται κατά 3% και να φτάνει στα 106,24 δολάρια το βαρέλι.

Η άνοδος σημειώνεται εν μέσω των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και μία ημέρα μετά τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η οποία δεν ανέδειξε προοπτικές για διευθέτηση της κρίσης.

Στις 08.30 GMT, δηλαδή στις 11.30 ώρα Ελλάδος, το Brent της Βόρειας Θάλασσας, με παράδοση Νοεμβρίου, κατέγραφε άνοδο 3,07%, φτάνοντας στα 106,24 δολάρια το βαρέλι.