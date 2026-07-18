Συνολικά 68.624.793,37 ευρώ θα καταβληθούν σε 80.169 δικαιούχους, από τις 20 έως τις 24 Ιουλίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

Από τον e-ΕΦΚΑ: