Το Vodafone CU και η Snappi εμπλουτίζουν τη στρατηγική συνεργασία τους, προσφέροντας στους χρήστες ακόμα περισσότερα προνόμια, μεγαλύτερη ευελιξία αλλά και μια σύγχρονη, 100% ψηφιακή τραπεζική εμπειρία που κάνει την καθημερινότητα πιο εύκολη.

Οι συνδρομητές Vodafone CU και νέοι χρήστες του Snappi έχουν πλέον τη δυνατότητα να αποκτήσουν ακόμα περισσότερα οφέλη με το άνοιγμα λογαριασμού, κερδίζοντας 25€ με το αναβαθμισμένο welcome offer αλλά και μια ολοκληρωμένη εμπειρία digital banking, σχεδιασμένη γύρω από τις ανάγκες της νέας γενιάς. Παράλληλα, η δυνατότητα cashback 2€ σε κάθε ανανέωση υπολοίπου Vodafone CU μέσω Snappi προσθέτει επιπλέον αξία στις καθημερινές συναλλαγές τους.

Περισσότερες πληροφορίες αλλά και οδηγίες για την απόκτηση λογαριασμού Snappi με το CU Vodafone CU – Snappi