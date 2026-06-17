Σε λειτουργία βρίσκεται η νέα πλατφόρμα anakainisi.gov.gr που σχετίζεται με το πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών, το οποίο αφορά συνολικά περίπου 25.000 ακίνητα, με συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ.
Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως το 60% του κόστους (έως 13.500 ευρώ) και περιλαμβάνει προκαταβολή ύψους 60%.
Η διαδικασία και οι φάσεις
Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο στάδια:
- Α’ φάση: Υποβολή αίτησης επιλεξιμότητας
- Β’ φάση: Επιλογή δικαιούχων και καθορισμός ύψους επιδότησης
Προϋποθέσεις ακινήτου
Για ένταξη στο πρόγραμμα απαιτούνται:
- Άδεια οικοδομής πριν από το 1990
- Επιφάνεια έως 120 τ.μ. (έως 150 τ.μ. για πολύτεκνους)
- Ενεργειακή κλάση Γ ή χαμηλότερη
Εισοδηματικά κριτήρια
Για κλειστές κατοικίες:
- Άγαμος: έως 18.000€
- Ζευγάρι χωρίς παιδιά: έως 35.000€ +5.000€ για κάθε παιδί
Επιδότηση: 80%
Για ιδιοκατοικούμενες κατοικίες:
- Άγαμος: έως 25.000€
- Ζευγάρι χωρίς παιδιά: έως 45.000€ +5.000€ για κάθε παιδί
Επιδότηση: 70%
Επιπλέον +5% για τρίτεκνους, ΑμεΑ και νησιωτικές περιοχές
Δέσμευση ιδιοκτήτη
Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται για τουλάχιστον 5 έτη:
- να ενοικιάσει το ακίνητο ή
- να το χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία
- απαγόρευση χρήσης για Airbnb ή επαγγελματική εκμετάλλευση
Κατανομή δαπανών
- 60%–80%: εργασίες ανακαίνισης
- 20%–40%: ενεργειακές παρεμβάσεις (π.χ. θερμομόνωση, κουφώματα, φωτοβολταϊκά)
Όρια χρηματοδότησης
- Έως 60% για δάνεια έως 4 έτη
- Έως 70% για δάνεια 4–8 έτη
- Έως 75% για δάνεια άνω των 8 ετών
Υπό δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη – Ποιους αφορά και τι αλλαγές φέρνει
- Προστασία καταναλωτή – «ψιλά γράμματα»
- Διαφάνεια σε τραπεζικές χρεώσεις, επιτόκια και προμήθειες
- Δικαίωμα ηλεκτρονικής ακύρωσης δανείου εντός 14 ημερών χωρίς ποινή ή επιβάρυνση
Παράδειγμα αποπληρωμής
Δάνειο 10.000€:
- 3 έτη: επιστροφή έως 16.000€
- 6 έτη: έως 17.000€
- 10 έτη: έως 17.500€