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Σε λειτουργία βρίσκεται η νέα πλατφόρμα anakainisi.gov.gr που σχετίζεται με το πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών, το οποίο αφορά συνολικά περίπου 25.000 ακίνητα, με συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ.

Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως το 60% του κόστους (έως 13.500 ευρώ) και περιλαμβάνει προκαταβολή ύψους 60%.

Ανακαίνιση Σπιτιού

Η διαδικασία και οι φάσεις

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο στάδια:

  • Α’ φάση: Υποβολή αίτησης επιλεξιμότητας
  • Β’ φάση: Επιλογή δικαιούχων και καθορισμός ύψους επιδότησης

Προϋποθέσεις ακινήτου

Για ένταξη στο πρόγραμμα απαιτούνται:

  • Άδεια οικοδομής πριν από το 1990
  • Επιφάνεια έως 120 τ.μ. (έως 150 τ.μ. για πολύτεκνους)
  • Ενεργειακή κλάση Γ ή χαμηλότερη

Εισοδηματικά κριτήρια

Για κλειστές κατοικίες:

  • Άγαμος: έως 18.000€
  • Ζευγάρι χωρίς παιδιά: έως 35.000€ +5.000€ για κάθε παιδί

Επιδότηση: 80%

Για ιδιοκατοικούμενες κατοικίες:

  • Άγαμος: έως 25.000€
  • Ζευγάρι χωρίς παιδιά: έως 45.000€ +5.000€ για κάθε παιδί

Επιδότηση: 70%

Επιπλέον +5% για τρίτεκνους, ΑμεΑ και νησιωτικές περιοχές

Δέσμευση ιδιοκτήτη

Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται για τουλάχιστον 5 έτη:

  • να ενοικιάσει το ακίνητο ή
  • να το χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία
  • απαγόρευση χρήσης για Airbnb ή επαγγελματική εκμετάλλευση

Κατανομή δαπανών

  • 60%–80%: εργασίες ανακαίνισης
  • 20%–40%: ενεργειακές παρεμβάσεις (π.χ. θερμομόνωση, κουφώματα, φωτοβολταϊκά)

Όρια χρηματοδότησης

  • Έως 60% για δάνεια έως 4 έτη
  • Έως 70% για δάνεια 4–8 έτη
  • Έως 75% για δάνεια άνω των 8 ετών
Ευρώ

Υπό δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη – Ποιους αφορά και τι αλλαγές φέρνει

  • Προστασία καταναλωτή – «ψιλά γράμματα»
  • Διαφάνεια σε τραπεζικές χρεώσεις, επιτόκια και προμήθειες
  • Δικαίωμα ηλεκτρονικής ακύρωσης δανείου εντός 14 ημερών χωρίς ποινή ή επιβάρυνση

Παράδειγμα αποπληρωμής

Δάνειο 10.000€:

  • 3 έτη: επιστροφή έως 16.000€
  • 6 έτη: έως 17.000€
  • 10 έτη: έως 17.500€