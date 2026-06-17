Σε λειτουργία βρίσκεται η νέα πλατφόρμα anakainisi.gov.gr που σχετίζεται με το πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικιών, το οποίο αφορά συνολικά περίπου 25.000 ακίνητα, με συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ.

Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως το 60% του κόστους (έως 13.500 ευρώ) και περιλαμβάνει προκαταβολή ύψους 60%.

Η διαδικασία και οι φάσεις

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε δύο στάδια:

Α’ φάση: Υποβολή αίτησης επιλεξιμότητας

Β’ φάση: Επιλογή δικαιούχων και καθορισμός ύψους επιδότησης

Προϋποθέσεις ακινήτου

Για ένταξη στο πρόγραμμα απαιτούνται:

Άδεια οικοδομής πριν από το 1990

Επιφάνεια έως 120 τ.μ. (έως 150 τ.μ. για πολύτεκνους)

Ενεργειακή κλάση Γ ή χαμηλότερη

Εισοδηματικά κριτήρια

Για κλειστές κατοικίες:

Άγαμος: έως 18.000€

Ζευγάρι χωρίς παιδιά: έως 35.000€ +5.000€ για κάθε παιδί

Επιδότηση: 80%

Για ιδιοκατοικούμενες κατοικίες:

Άγαμος: έως 25.000€

Ζευγάρι χωρίς παιδιά: έως 45.000€ +5.000€ για κάθε παιδί

Επιδότηση: 70%

Επιπλέον +5% για τρίτεκνους, ΑμεΑ και νησιωτικές περιοχές

Δέσμευση ιδιοκτήτη

Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται για τουλάχιστον 5 έτη:

να ενοικιάσει το ακίνητο ή

να το χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία

απαγόρευση χρήσης για Airbnb ή επαγγελματική εκμετάλλευση

Κατανομή δαπανών

60%–80%: εργασίες ανακαίνισης

20%–40%: ενεργειακές παρεμβάσεις (π.χ. θερμομόνωση, κουφώματα, φωτοβολταϊκά)

Όρια χρηματοδότησης

Έως 60% για δάνεια έως 4 έτη

Έως 70% για δάνεια 4–8 έτη

Έως 75% για δάνεια άνω των 8 ετών

Υπό δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη – Ποιους αφορά και τι αλλαγές φέρνει

Προστασία καταναλωτή – «ψιλά γράμματα»

Διαφάνεια σε τραπεζικές χρεώσεις, επιτόκια και προμήθειες

Δικαίωμα ηλεκτρονικής ακύρωσης δανείου εντός 14 ημερών χωρίς ποινή ή επιβάρυνση

Παράδειγμα αποπληρωμής

Δάνειο 10.000€: