Μπροστά σε ένα από τα πιο δύσκολα πολιτικά διλήμματα της τρέχουσας περιόδου βρίσκεται η κυβέρνηση, καθώς καλείται να κλείσει οριστικά το κεφάλαιο των συντάξεων χηρείας χωρίς να προκαλέσει ένα νέο κύμα κοινωνικών αντιδράσεων και χωρίς να ανοίξει μέτωπο με περισσότερους από 150.000 συνταξιούχους.

Το πρόβλημα δεν είναι καινούργιο. Για την ακρίβεια, πρόκειται για μια ασφαλιστική εκκρεμότητα που επί πέντε χρόνια όλοι γνώριζαν ότι υπάρχει, αλλά κανείς δεν επιθυμούσε να αγγίξει. Ο λόγος είναι απλός: η πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας θα οδηγούσε σε μειώσεις συντάξεων για δεκάδες χιλιάδες χήρες και χήρους, ενώ σε ακραίο σενάριο θα μπορούσε να δημιουργήσει ακόμη και απαιτήσεις επιστροφής χρημάτων που καταβλήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, σύμφωνα με πληροφορίες, στο υπουργείο Εργασίας έχει ωριμάσει η επιλογή μιας πολιτικής λύσης που θα βάζει οριστικό τέλος στην αβεβαιότητα. Το σενάριο που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες προβλέπει ότι οι συντάξεις χηρείας θα παραμείνουν στο 70% της σύνταξης του θανόντος ασφαλισμένου, χωρίς να ενεργοποιηθούν οι μειώσεις που προβλέπονταν μετά την πάροδο τριών ετών.

Στην πράξη, πρόκειται για μια επιλογή που απομακρύνει τον φόβο περικοπών έως και 50% σε χιλιάδες δικαιούχους οι οποίοι λαμβάνουν παράλληλα δική τους σύνταξη ή εξακολουθούν να εργάζονται. Παράλληλα, φαίνεται να κλείνει και το ζήτημα των αναδρομικών διεκδικήσεων, το οποίο είχε μετατραπεί σε πραγματικό πονοκέφαλο για το οικονομικό επιτελείο.

Το ασφαλιστικό παράδοξο ξεκίνησε μετά τις αλλαγές που εισήγαγε ο νόμος Κατρούγκαλου. Η φιλοσοφία του νόμου ήταν ότι η σύνταξη χηρείας δεν θα έπρεπε να λειτουργεί ως πλήρης δεύτερη σύνταξη όταν ο δικαιούχος έχει και δικό του εισόδημα από εργασία ή άλλη σύνταξη. Έτσι προβλέφθηκαν σημαντικές μειώσεις μετά την πρώτη τριετία.

Ωστόσο, η εφαρμογή των διατάξεων αποδείχθηκε πολύ πιο δύσκολη από ό,τι είχε υπολογιστεί. Στον ιδιωτικό τομέα οι περικοπές ουσιαστικά δεν ενεργοποιήθηκαν ποτέ. Οι δικαιούχοι συνέχισαν να λαμβάνουν κανονικά τις παροχές τους και δημιουργήθηκε μια πραγματικότητα η οποία, όσο περνούσαν τα χρόνια, γινόταν ολοένα και πιο δύσκολο να ανατραπεί.

Κάπως έτσι, το κράτος βρέθηκε εγκλωβισμένο ανάμεσα σε δύο κακές επιλογές. Από τη μία πλευρά υπήρχε η υποχρέωση εφαρμογής του νόμου. Από την άλλη, η εφαρμογή του θα σήμαινε ότι χιλιάδες συνταξιούχοι θα έβλεπαν ξαφνικά το εισόδημά τους να μειώνεται ή ακόμη και να καλούνται να επιστρέψουν χρήματα που έλαβαν χωρίς δική τους υπαιτιότητα.

Το πολιτικό κόστος μιας τέτοιας απόφασης θεωρήθηκε εξαιρετικά υψηλό. Δεν είναι τυχαίο ότι το θέμα παρέμενε επί χρόνια σε εκκρεμότητα, με διαδοχικές κυβερνήσεις και διοικήσεις του ασφαλιστικού συστήματος να αποφεύγουν να δώσουν οριστική λύση.

Σήμερα, η κυβέρνηση φαίνεται να επιλέγει μια διαφορετική προσέγγιση. Η βασική λογική είναι ότι δεν μπορεί να τιμωρηθούν οι ασφαλισμένοι για μια διοικητική και νομοθετική εκκρεμότητα που ουσιαστικά το ίδιο το κράτος άφησε να διαιωνίζεται. Έτσι, η διατήρηση του ποσοστού στο 70% εμφανίζεται ως η επικρατέστερη φόρμουλα, καθώς συνδυάζει τη δημοσιονομική διαχειρισιμότητα με την κοινωνική αποδοχή.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά και το ζήτημα των εθνικών συντάξεων μετά τις πρόσφατες εξελίξεις σε δικαστικό επίπεδο. Στο τραπέζι βρίσκεται η πρόθεση να διατηρηθούν στο ακέραιο οι παροχές για τη μεγάλη πλειονότητα των συνταξιούχων που λαμβάνουν τόσο δική τους σύνταξη όσο και σύνταξη χηρείας, περιορίζοντας τυχόν παρεμβάσεις μόνο σε ειδικές περιπτώσεις πολλαπλής συνταξιοδότησης.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποσαφηνιστούν οι τελικές λεπτομέρειες της ρύθμισης. Ωστόσο, το μήνυμα που εκπέμπεται από την πλευρά του υπουργείου Εργασίας είναι σαφές: η λύση που προκρίνεται δεν έχει ως στόχο να αναζητήσει χρήματα από τους συνταξιούχους, αλλά να κλείσει μια εκκρεμότητα που εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο σύνθετα και πολιτικά ευαίσθητα προβλήματα του ασφαλιστικού συστήματος.

Και αυτό ακριβώς είναι που μετατρέπει την υπόθεση των συντάξεων χηρείας από μια απλή τεχνική διόρθωση σε μια από τις σημαντικότερες κοινωνικές παρεμβάσεις που καλείται να διαχειριστεί η κυβέρνηση μέσα στο 2025.