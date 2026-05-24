Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά φαίνεται να αφήνει οριστικά πίσω της την εικόνα μιας οικονομίας που απλώς ανακάμπτει από την κρίση, καθώς οι διεθνείς επενδυτές αντιμετωπίζουν πλέον την Ελλάδα ως έναν κανονικό επενδυτικό προορισμό με προοπτικές, βάθος και αυξημένη αξιοπιστία.

Το αυξανόμενο ενδιαφέρον ξένων κεφαλαίων, οι ιστορικές τοποθετήσεις στην αγορά και η αναβάθμιση της χώρας σε επενδυτική βαθμίδα διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο για το ελληνικό χρηματιστήριο.

Η ΔΕΗ στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της αλλαγής κλίματος αποτελεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, η οποία συγκέντρωσε πρωτοφανές ενδιαφέρον από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα. Η συγκεκριμένη συναλλαγή θεωρείται ιστορικό ρεκόρ για το ελληνικό χρηματιστήριο, ενώ παράλληλα λειτούργησε ως ένδειξη ότι η ελληνική αγορά περνά σε νέο στάδιο ωριμότητας και ανάπτυξης.

Η ΔΕΗ εξελίσσεται στο μεγάλο χρηματιστηριακό «story» της χρονιάς, προσελκύοντας περίπου 200 ξένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια. Η ζήτηση για τη συναλλαγή έφθασε τα 18 δισ. ευρώ, παρά τις έντονες γεωπολιτικές ανησυχίες που προκαλεί η κρίση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Για λόγους σύγκρισης, οι προσφορές για το placement του 20% της Εθνική Τράπεζα πριν από περίπου δύο χρόνια είχαν φθάσει τα 8,1 δισ. ευρώ, ενώ για την εισαγωγή του Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών στο Χρηματιστήριο οι προσφορές είχαν κινηθεί κοντά στα 8 δισ. ευρώ.

Μεταξύ των μεγάλων ονομάτων που συμμετείχαν στην αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ συγκαταλέγονται οι Capital Group, Blackstone, BlackRock και Qatar Investment Authority, αλλά και ισχυροί Έλληνες επιχειρηματίες και εφοπλιστές.

Οι ξένοι επενδυτές κυριαρχούν στο Χρηματιστήριο

Η ελληνική τραπεζική αγορά εμφανίζεται πλέον πλήρως διεθνοποιημένη, καθώς τα ξένα χαρτοφυλάκια ελέγχουν σχεδόν το 85% των μετοχών των συστημικών τραπεζών που βρίσκονται σε ελεύθερη διασπορά, ποσοστό που αντιστοιχεί σε περισσότερα από 40 δισ. ευρώ κεφαλαιοποίησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Euronext Athens, οι ξένοι επενδυτές πραγματοποίησαν το 68,8% των συνολικών συναλλαγών τον Απρίλιο, ενώ η συμμετοχή τους στη συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς διαμορφώθηκε στο 68,83%.

Η ξένη συμμετοχή στην κεφαλαιοποίηση του ελληνικού χρηματιστηρίου έφθασε το 2025 σε επίπεδα-ρεκόρ κοντά στο 69%, συνεχίζοντας μια ανοδική πορεία πέντε συνεχόμενων ετών. Η αξία των ξένων συμμετοχών έφθασε τα 82,8 δισ. ευρώ, το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ.

Παράλληλα, η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στη ρευστότητα της αγοράς ανέβηκε στο 64,1%, πλησιάζοντας τα επίπεδα της προ κρίσης εποχής. Οι θεσμικοί επενδυτές συνεχίζουν να επικεντρώνονται κυρίως στους τραπεζικούς τίτλους, την ενέργεια και τις υποδομές, τομείς που θεωρούνται βασικοί πυλώνες της ελληνικής οικονομίας.

Επενδυτική βαθμίδα και αναβάθμιση της αγοράς

Σύμφωνα με το Χρηματιστήριο Αθηνών, η αυξημένη ξένη συμμετοχή συνδέεται άμεσα με:

τη βελτίωση της μακροοικονομικής σταθερότητας,

τις ισχυρές επιδόσεις των ελληνικών επιχειρήσεων,

τις ελκυστικές αποτιμήσεις,

αλλά και τη σημαντική ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η πλήρης αποκατάσταση της επενδυτικής βαθμίδας το 2025, μετά την αναβάθμιση της Ελλάδας από τη Moody’s τον Μάρτιο του ίδιου έτους. Η εξέλιξη αυτή ενίσχυσε την αξιοπιστία της χώρας και διεύρυνε σημαντικά τη δεξαμενή των διαθέσιμων επενδυτικών κεφαλαίων.

Οι επόμενοι καταλύτες για το Χρηματιστήριο

Η ελληνική αγορά θεωρείται πλέον μία από τις πιο επιτυχημένες διεθνώς τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Δύο βασικοί καταλύτες αναμένεται να καθορίσουν την επόμενη φάση ανάπτυξης:

η επιστροφή του ελληνικού χρηματιστηρίου στις Αναπτυγμένες Αγορές,

και η ένταξη της Αθήνας στην πλατφόρμα της Euronext, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027.

Πλέον, μεγάλοι διεθνείς πάροχοι δεικτών όπως οι MSCI, FTSE Russell, STOXX και S&P Dow Jones αναγνωρίζουν πλέον την Ελλάδα ως Ανεπτυγμένη Αγορά.

Η Morgan Stanley εκτιμά ότι η αναβάθμιση της Ελλάδας από τους FTSE Russell και STOXX το 2026 θα μπορούσε να οδηγήσει σε καθαρές παθητικές εισροές περίπου 700 εκατ. δολαρίων. Παράλληλα, σημειώνει ότι μόλις το 12% των ευρωπαϊκών funds έχουν σήμερα έκθεση στην ελληνική αγορά, κάτι που αφήνει σημαντικά περιθώρια νέων εισροών τα επόμενα χρόνια.