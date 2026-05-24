Μέχρι και τη Δευτέρα 25 Μαΐου συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στα Προγράμματα Διακοπών, Κοινωνικού Τουρισμού και Πολιτισμού της Αγροτικής Εστίας. Τα φετινά προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας θα υλοποιηθούν σε όλη τη χώρα από 4 Ιουνίου 2026 έως και 28 Φεβρουαρίου 2027.

Οι επιχειρήσεις (καταλύματα, υδροθεραπευτήρια, ιαματικές πηγές, τουριστικά γραφεία, παιδικές κατασκηνώσεις, βιβλιοπωλεία-εκδοτικοί οίκοι και θέατρα) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ 2026, μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές εφαρμογές (για τα προγράμματα κοινωνικού και ιαματικού τουρισμού, το εκδρομικό πρόγραμμα, το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα και το πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων) ή κάνοντας χρήση των κατάλληλων εντύπων (για το πρόγραμμα ιαματικού τουρισμού και το πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου), που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ (εδώ).

Φέτος, ειδικά για τα προγράμματα Κοινωνικού και Ιαματικού Τουρισμού οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν μέχρι δώδεκα (12) διανυκτερεύσεις σε συμβεβλημένα τουριστικά καταλύματα και έως έντεκα (11) απλές λούσεις δωρεάν, σε νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρίων των Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας της Βόρειας Εύβοιας, καθώς και στις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου, Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων, συμβεβλημένες με το πρόγραμμα του ΟΠΕΚΑ.

Στα νησιά Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και στον Έβρο οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν τις διανυκτερεύσεις τους με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή.

Η έναρξη της λειτουργίας των προγραμμάτων της επόμενης περιόδου (2027-2028) προγραμματίζεται να ξεκινήσει αρκετά νωρίτερα, τον Απρίλιο 2027.

Διευκρινίσεις στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected].