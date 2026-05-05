Το ράλι των διεθνών τιμών του πετρελαίου βάζει στο τραπέζι τα σενάρια για παράταση των μέτρων στήριξης στα καύσιμα, με το οικονομικό επιτελείο να σταθμίζει τόσο τη διατήρηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης όσο και την ενεργοποίηση ενός νέου κύκλου Fuel Pass. Παρότι το πλαίσιο παρεμβάσεων εκπνέει στα τέλη Μαΐου, οι εξελίξεις στην αγορά ενέργειας εντείνουν τις πιέσεις για συνέχισή του, με στόχο την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων από το αυξημένο κόστος.

Η τιμή του πετρελαίου Brent τη Δευτέρα (4/5) άγγιξε τα 115 δολάρια το βαρέλι, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα είχε φτάσει έως και τα 126 δολάρια. Η ανοδική αυτή τροχιά μετακυλίεται ήδη στην αγορά, τροφοδοτώντας κύμα ανατιμήσεων τόσο στην ενέργεια όσο και σε βασικά αγαθά και ενισχύοντας τις πληθωριστικές πιέσεις.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat για τον Απρίλιο, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα ανήλθε στο 4,6% από 3,4% τον Μάρτιο, κατατάσσοντας τη χώρα στην πέμπτη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών οικονομιών, πίσω από Βουλγαρία, Κροατία, Λουξεμβούργο και Λιθουανία.

Την ίδια ώρα, η Ελλάδα καταγράφει τη δεύτερη υψηλότερη αύξηση στις τιμές ενέργειας στην Ευρώπη, με άνοδο 21,9% τον Απρίλιο, ενώ στα τρόφιμα βρίσκεται στην τέταρτη θέση με αυξήσεις 4,1% έναντι 3,7% τον προηγούμενο μήνα. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο αναθεωρημένος στόχος για πληθωρισμό 3,2% το 2026, όπως αποτυπώνεται στην ετήσια έκθεση προόδου που κατατέθηκε στις Βρυξέλλες, απομακρύνεται. Οι προβλέψεις βασίζονται άλλωστε σε ηπιότερα σενάρια για τις τιμές ενέργειας, με το Brent να εκτιμάται ότι δεν θα υπερβεί τα 89,4 δολάρια το βαρέλι σε ετήσια βάση.

Σε αυτό το περιβάλλον, η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης παραμένει κομβικό εργαλείο, καθώς περιορίζει το κόστος μεταφορών και λειτουργεί ως ανάχωμα στις ανατιμήσεις σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Η οριζόντια ενίσχυση των 20 λεπτών ανά λίτρο έχει συμβάλει στη συγκράτηση της τιμής κάτω από τα 2 ευρώ.

Fuel Pass

Παράλληλα, προς το τέλος Μαΐου αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για ενδεχόμενη επέκταση του Fuel Rass στο δίμηνο Ιουνίου – Ιουλίου 2026. Το μέτρο εξακολουθεί να προσφέρει άμεση ενίσχυση στα νοικοκυριά, ιδίως σε όσους εξαρτώνται από τη χρήση Ι.Χ. στην καθημερινότητά τους. Η πιθανή παράταση στοχεύει στον περιορισμό των επιπτώσεων από την άνοδο της αμόλυβδης, η οποία κινείται στα επίπεδα των 2 ευρώ το λίτρο, επιβαρύνοντας αισθητά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Το αποθεματικό των 200 εκατ. ευρώ

Καθοριστικό ρόλο στις τελικές αποφάσεις θα διαδραματίσει το «μαξιλάρι» των 200 εκατ. ευρώ, που επιτρέπει στο οικονομικό επιτελείο να προχωρά σε στοχευμένες κινήσεις ανάλογα με την εξέλιξη της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Το κόστος για μία μηνιαία παράταση της επιδότησης στο ντίζελ εκτιμάται στα 40 εκατ. ευρώ, ενώ η επέκταση του fuel pass για δύο μήνες υπολογίζεται περίπου στα 130 εκατ. ευρώ.