Ισχυρότερη θέση στην ενεργειακή σκακιέρα των Βαλκανίων αποκτά ο Όμιλος AKTOR, μέσω της αυτόνομης εισόδου του στην αγορά LNG. Η νέα συμφωνία που υπέγραψαν η AKTOR LNG USA και η κρατική εταιρεία φυσικού αερίου της Αλβανίας ALBGAZ δεν αφορά απλώς μία εμπορική συναλλαγή για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου. Πρόκειται για μια μακροπρόθεσμη ενεργειακή συνεργασία, διάρκειας 20 ετών, η οποία συνδέει την Αλβανία με την αμερικανική αγορά LNG και ενισχύει τον ρόλο της περιοχής στον νέο ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης.

Με βάση τη συμφωνία, η AKTOR LNG USA θα προμηθεύει την ALBGAZ με 1 δισ. κυβικά μέτρα LNG τον χρόνο από το 2030, με τα συνολικά έσοδα να εκτιμώνται στα 6 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η Αλβανία αποκτά πρόσβαση σε σταθερή πηγή προμήθειας φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ, ενώ ο Όμιλος AKTOR τοποθετείται ενεργά σε μια στρατηγική αγορά για την ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Παράλληλα, το Μνημόνιο Συνεργασίας της AKTOR ENERGY USA – της δεύτερης θυγατρικής του Ομίλου AKTOR στις ΗΠΑ- με το Υπουργείο Υποδομών και Ενέργειας της Αλβανίας ανοίγει τον δρόμο για τη μελέτη και ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου ενεργειακού κόμβου στη χώρα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με φυσικό αέριο, ισχύος περίπου 380 MW, η οποία θα μπορεί να αξιοποιεί το εισαγόμενο LNG για την παραγωγή ρεύματος. Το έργο υποστηρίζεται από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Νέα ενεργειακή διαδρομή

Στην πράξη, η υπογραφή των δύο συμφωνιών σηματοδοτεί την προσπάθεια δημιουργίας μιας νέας ενεργειακής διαδρομής στα Βαλκάνια, με αμερικανικό LNG, υποδομές φυσικού αερίου και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η κίνηση αυτή συνδέεται με τον λεγόμενο Κάθετο Διάδρομο, μια στρατηγική πρωτοβουλία που στοχεύει στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης και στη διαφοροποίηση των πηγών προμήθειας φυσικού αερίου.

Η εμπορική συμφωνία και το Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφησαν χθες στα Τίρανα αφενός από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου AKTOR κ. Αλέξανδρου Εξάρχου και αφετέρου από τον Υπουργό Υποδομών και Ενέργειας της Αλβανίας, κ. Enea Karakaçi και από την Διευθύνουσα Σύμβουλο της ALBGAZ, κυρία Amarda Kapaj, αντίστοιχα, παρουσία του Πρωθυπουργού της Αλβανίας, κ. Edi Rama και της Πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, κυρίας Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, δήλωσε: «Κάναμε ένα πολύ σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου, μιας στρατηγικής πρωτοβουλίας που σχεδιάστηκε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και φιλοδοξεί να προσφέρει στην Ευρώπη ενεργειακή ασφάλεια μέσω του αμερικανικού LNG.

Οι συμφωνίες μας, που έχουν υποστηριχθεί ένθερμα από το Εθνικό Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας (NEDC) του Λευκού Οίκου και το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, μπορούν να απελευθερώσουν τις τεράστιες δυνατότητες του Κάθετου Διαδρόμου προς όφελος της Ευρώπης. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συμμετέχουμε σε αυτήν τη Διατλαντική συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αλβανίας, αξιοποιώντας τις θυγατρικές μας εταιρίες στις Ηνωμένες Πολιτείες για την υλοποίησή της».

Από την πλευρά της η Πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έγραψε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ:

«Είχα την τιμή να ταξιδέψω στα Τίρανα για να προωθήσω την ενεργειακή ατζέντα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και να συναντηθώ με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας Έντι Ράμα, προκειμένου να συμμετάσχω στην τελετή υπογραφής μιας ιστορικής συμφωνίας μεταξύ της Αλβανίας, της Venture Global και της Aktor LNG USA για μια 20ετή σύμβαση προμήθειας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ. Αυτή η δέσμευση, ύψους 6 δισ. δολαρίων, ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια -και την εθνική ασφάλεια- σε ολόκληρη την περιοχή.

Είμαστε περήφανοι που βασιζόμαστε στο εξαιρετικό έργο του υπουργού Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ, του υπουργού Ενέργειας Κρις Ράιτ και του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Υπεροχής. Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αλβανία και η Ελλάδα συνεργάζονται, αυτή η περιοχή είναι πιο συνδεδεμένη, πιο ασφαλής και πιο ευημερούσα».