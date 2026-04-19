Τη θέση του ως ενός εκ των πλέον ανθεκτικών και δυναμικών αεροπορικών κόμβων στην Ευρώπη επιβεβαιώνει συνεχώς ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, διατηρώντας θετική πορεία και το 2026, παρά τις προκλήσεις που δημιουργεί η γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή.

Το 2025 αποτέλεσε έτος-ορόσημο, καθώς το «Ελευθέριος Βενιζέλος» κατέγραψε ιστορικά υψηλά τόσο στην επιβατική κίνηση όσο και στη διασυνδεσιμότητα, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της Αθήνας στον ευρωπαϊκό αεροπορικό χάρτη.

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών εξυπηρέτησε 164 προορισμούς σε 55 χώρες, μέσω 70 αεροπορικών εταιρειών, σημειώνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ.

Η επίδοση αυτή αντανακλά τόσο την ενίσχυση της τουριστικής ζήτησης για την Αθήνα όσο και τη στρατηγική συνεργασία με αεροπορικές εταιρείες για την ανάπτυξη νέων δρομολογίων. Παράλληλα, η Αθήνα κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο στη διεθνή κατάταξη διασυνδεσιμότητας, ανεβαίνοντας από την 21η θέση το 2019 στη 2η θέση το 2025 και κατατασσόμενη μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών αεροδρομίων.

Βασικός στόχος, όπως τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΑΑ, Γιώργος Καλλιμασιάς, στο πλαίσιο της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων, παραμένει η σταθερή ενίσχυση της αξίας του αεροδρομίου μέσα από την ανάπτυξη του δικτύου και την προσέλκυση νέων αγορών.

Προς την κατεύθυνση αυτή, προχωρά με αμείωτους ρυθμούς το πρόγραμμα επέκτασης του αεροδρομίου, με στόχο τη σταδιακή αύξηση της δυναμικότητας εξυπηρέτησης σε 40 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως έως το 2032, ενισχύοντας όχι μόνο τη χωρητικότητα αλλά και την ποιότητα των υπηρεσιών.

Το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα εκτιμάται σε περίπου 1.300 εκατ. ευρώ (σε τιμές 2024) και υλοποιείται σταδιακά από το 2025 έως το 2032, με έως και το 50% των συνολικών επενδύσεων να αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως το 2028.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο Γιώργο Καλλιμασιά, έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι σχετικές χρηματοδοτικές ανάγκες έως το 2028/2029, μέσω ομολογιακού δανείου ύψους 806 εκατ. ευρώ από την Alpha Bank, καθώς και μέσω της προγραμματισμένης αύξησης του Κεφαλαίου Αεροπορικών Δραστηριοτήτων ποσού έως 240 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Προγράμματος Επανεπένδυσης Μερίσματος (Scrip Dividend) για την περίοδο 2025-2028. Ωστόσο, οι πληθωριστικές πιέσεις λόγω των διεθνών εξελίξεων αναμένεται να αναπροσαρμόσουν προς τα πάνω τη δαπάνη του επενδυτικού προγράμματος, καθώς ο προϋπολογισμός των 1,3 δισ. ευρώ βασίζεται σε τιμές 2024. Το τελικό κόστος, σύμφωνα με τη διοίκηση, θα επηρεαστεί από τις πληθωριστικές πιέσεις και τις συνθήκες της αγοράς κατά τη φάση υποβολής προσφορών για τα κύρια έργα.

Επέκταση του Κύριου και Δορυφορικού Αεροσταθμού

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, το γραφείο μελετών που έχει αναλάβει τον σχεδιασμό της επέκτασης του κύριου και του δορυφορικού αεροσταθμού, καθώς και των συναφών έργων στον χώρο στάθμευσης αεροσκαφών, ολοκλήρωσε επιτυχώς τη φάση της Γενικής Μελέτης (Outline Design). Η επέκταση προβλέπει αύξηση της συνολικής επιφάνειας των αεροσταθμών κατά περίπου 150.000 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή αύξηση περίπου 68% σε σχέση με τους υφιστάμενους χώρους.

Με την ολοκλήρωση του έργου θα υλοποιηθούν σημαντικές βελτιώσεις στη δυναμικότητα και στο επίπεδο εξυπηρέτησης, μεταξύ άλλων:

αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις διαχείρισης επιβατών (έλεγχος εισιτηρίων – check-in, έλεγχος ασφαλείας, διαβατηριακός έλεγχος και χώροι επιβίβασης),

πρόσθετες θέσεις στάθμευσης αεροσκαφών,

αύξηση των εμπορικών χώρων άνω του 100%,

διεύρυνση χώρων διαχείρισης αποσκευών,

λειτουργικοί χώροι υποστήριξης και συναφή συστήματα τεχνολογίας αιχμής.

Παράλληλα, η εταιρεία (ΔΑΑ) προκήρυξε διεθνή διαγωνισμό για την επέκταση του κύριου και του δορυφορικού αεροσταθμού, υιοθετώντας τη στρατηγική Πρώιμης Συμμετοχής Εργολάβου (Early Contractor Involvement – ECI). Η προσέγγιση αυτή διασφαλίζει την έγκαιρη ανατροφοδότηση από εργολάβους με αποδεδειγμένη εμπειρία σε μεγάλης κλίμακας και σύνθετα έργα, υποστηρίζοντας έτσι τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, τις αξιολογήσεις κατασκευασιμότητας, τη βελτιστοποίηση του κόστους και τον περιορισμό των κινδύνων. Η ανάθεση στον ανάδοχο αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Πολυώροφος χώρος στάθμευσης οχημάτων

Κατά το 2025, η εταιρεία προχώρησε στην έναρξη της κατασκευαστικής φάσης για τον νέο πολυώροφο χώρο στάθμευσης οχημάτων και τον νέο χώρο στάθμευσης αεροσκαφών στο βορειοδυτικό τμήμα του αεροδρομίου, οι οποίοι υλοποιούνται από κοινοπραξία έμπειρων και εξειδικευμένων εργολάβων που επιλέχθηκαν κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας. Ο πολυώροφος χώρος στάθμευσης οχημάτων θα είναι ένα επταώροφο κτίριο, με δυναμικότητα περίπου 3.365 θέσεων, και θα κατασκευαστεί στη θέση του πρώην χώρου στάθμευσης μικρής διάρκειας P1.

Παράλληλα, ο νέος βορειοδυτικός χώρος στάθμευσης αεροσκαφών θα παρέχει 32 θέσεις στάθμευσης αεροσκαφών τύπου Code C, νέο σταθμό εξυπηρέτησης της περιοχής στάθμευσης αεροσκαφών, τροχοδρόμους και δύο νέες γέφυρες για τα οχήματα εξυπηρέτησης. Οι σχετικές μελέτες και εργασίες κατασκευής έχουν ήδη ξεκινήσει και για τα δύο έργα, με προγραμματισμένη ολοκλήρωση το 2027.

Νέο Κτίριο Αεροσταθμού VIP και συναφείς εργασίες

Παράλληλα με τις μελέτες επέκτασης του κύριου και του δορυφορικού αεροσταθμού, το γραφείο μελετών ολοκλήρωσε και παρέδωσε τη Γενική Μελέτη (Outline Design) για το νέο Κτίριο VIP και τα συναφή έργα χώρου στάθμευσης αεροσκαφών, με επιφάνεια κάλυψης περίπου 600 τ.μ., το οποίο προορίζεται για την εξυπηρέτηση αρχηγών κρατών και κυβερνητικών στελεχών και έχει σχεδιαστεί ώστε να αναβαθμίσει σημαντικά τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις VIP για αρχηγούς κρατών. Κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, η εταιρεία ανέθεσε στις αρχές του 2026 σε εξειδικευμένο ανάδοχο τη λεπτομερή μελέτη και την κατασκευή του Κτιρίου VIP και των συναφών έργων υποδομής χώρου στάθμευσης αεροσκαφών, με προγραμματισμένη ολοκλήρωση το 2027.

Τέλος, κατά τη διάρκεια του 2025 ολοκληρώθηκε σειρά σημαντικών έργων ενίσχυσης της δυναμικότητας του αεροδρομίου, όπως η προσθήκη νέων πυλών επιβίβασης με λεωφορεία, η επέκταση της περιοχής διαβατηριακού ελέγχου αναχωρήσεων και η δημιουργία νέου απομακρυσμένου χώρου στάθμευσης οχημάτων κ.ά., τα οποία συνέβαλαν ουσιαστικά στην εύρυθμη λειτουργία του αεροδρομίου και στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ανθεκτικότητας, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο αιχμής.