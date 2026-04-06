Ανοδικά κινήθηκε η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας τον Μάρτιο του 2026, φτάνοντας τους 2,31 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 3,8% σε σύγκριση με το 2025, παρά τη γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή.

Η κίνηση εσωτερικού σημείωσε άνοδο 4,8%, ενώ η διεθνής επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 3,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους

Στο +8,1% το πρώτο τρίμηνο

Συνολικά, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η επιβατική κίνηση ανήλθε σε 6,28 εκατομμύρια επιβάτες, παρουσιάζοντας αύξηση 8,1% σε σύγκριση με το 2025

Η κίνηση εσωτερικού αυξήθηκε κατά 7,1%, ενώ η διεθνής κίνηση ενισχύθηκε κατά 8,5%

Άνοδος και στις πτήσεις

Αυξημένος καταγράφηκε και ο αριθμός των πτήσεων στο αεροδρόμιο της Αθήνας το ίδιο διάστημα. Συγκεκριμένα, το πρώτο τρίμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν 54.181 πτήσεις, σημειώνοντας άνοδο 7,0% σε σχέση με το 2025

Οι πτήσεις εσωτερικού αυξήθηκαν κατά 5,9%, ενώ οι διεθνείς πτήσεις παρουσίασαν άνοδο 7,6%

Τα στοιχεία για τον Μάρτιο του 2026 χαρακτηρίζονται ως προκαταρκτικά και ενδέχεται να αναθεωρηθούν μετά την οριστικοποίησή τους