Πιο πιεσμένοι από ποτέ δηλώνουν οι οδηγοί καθώς οι τιμές των καυσίμων βρίσκονται στα ύψη και σύμφωνα με τις προβλέψεις στο τέλος της εβδομάδας θα ανέβουν ακόμη περισσότερο.

Την αύξηση των τιμών στα καύσιμα την κατάλαβαν για τα καλά οι εκδρομείς του Πάσχα ενώ στα νησιά ξεπέρασαν τα 2,20 ευρώ το λίτρο και οι βενζινοπώλες προειδοποιούν για νέες αυξήσεις τις επόμενες ημέρες, λόγω της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Οι τιμές των καυσίμων ενόψει Πάσχα

Πάρος: Η τιμή της αμόλυβδης κυμαίνεται από 2,208 έως 2,225 ευρώ ανά λίτρο.

Αίγινα: Η τιμή της αμόλυβδης κυμαίνεται από 2,129 έως 2,139 ευρώ ανά λίτρο.

Τρίκαλα – Καβάλα (μετ’ επιστροφής): Το κόστος βενζίνης ανέρχεται στα 130 ευρώ.

Τρίκαλα – Θεσσαλονίκη: Το κόστος πετρελαίου κίνησης ανέρχεται στα 60 ευρώ.

Σύμφωνα με τους πρατηριούχους, η νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή θα φέρει μεγαλύτερες ανατιμήσεις, στο τέλος της εβδομάδας που διανύουμε. Ήδη σήμερα η διεθνής τιμή του πετρελαίου καταγράφει αύξηση πάνω από 6,5%, ξεπερνώντας και πάλι τα 100 δολάρια.

Έτσι, αρκετοί οδηγοί αλλάζουν την καθημερινότητά τους, μειώνοντας τη χρήση του αυτοκινήτου.

Οι καταναλωτές αλλά και οι πρατηριούχοι επισημαίνουν ότι τα χρήματα του fuel pass ήδη εξαντλήθηκαν και θεωρούν βέβαιο ότι θα χρειαστεί να παραταθεί το μέτρο και να δοθεί τουλάχιστον μια ακόμη φορά το επίδομα καυσίμων.