Η Ρωσία αναπτύσσει εναλλακτικό σύστημα πληρωμών στην Αφρική για να παρακάμψει δυτικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν μετά την πλήρη εισβολή στην Ουκρανία. Μια πρόσφατη αγγελία εργασίας σε ρωσική πλατφόρμα αναζητά project manager για να χτίσει επιχείρηση «από το μηδέν» στο Τόγκο της Δυτικής Αφρικής, με εργοδότη την A7 – ρωσικό κρυπτο-πληρωμών δίκτυο υπό κυρώσεις, που διοικείται από φυγάδε ολιγάρχη και κρατική τράπεζα άμυνας.

Η A7, ιδρυμένη το 2024 από τον Μολδαβό Ilan Șor και την Promsvyazbank (PSB), χρησιμοποιεί stablecoins και επιταγές για να κρατά τα ρούβλια σε κυκλοφορία παγκοσμίως. Το δίκτυο άνοιξε γραφεία στη Νιγηρία και Ζιμπάμπουε, σύμφωνα με βίντεο και ανακοινώσεις, ως απάντηση σε κυρώσεις που απέκλεισαν ρωσικές τράπεζες από το SWIFT.

Ρωσία-Ουκρανία: Επέκταση επιρροής στην Αφρική

Η κίνηση στην Αφρική ταιριάζει με την αυξανόμενη ρωσική παρουσία στην ήπειρο, μετά από πραξικοπηματικές κυβερνήσεις στο Sahel και Μαδαγασκάρη, και εμπορικές-στρατιωτικές συμφωνίες. Η Elise Thomas του Centre for Information Resilience βλέπει την A7 να ενσωματώνεται στη «μεγαλύτερη στρατηγική μηχανή του Κρεμλίνου στην Αφρική».

Παρά την περιορισμένη online παρουσία και άγνωστη δραστηριότητα στα νέα γραφεία, η επέκταση δείχνει προσαρμογή της Μόσχας στις κυρώσεις. Ο Șor δήλωσε ότι η πλατφόρμα, αρχικά απάντηση σε «παράνομες κυρώσεις», τώρα προσελκύει και άλλες χώρες. Η PSB επιβεβαιώνει «κοινό ενδιαφέρον» για «σταθερό, ανθεκτικό σε κυρώσεις σύστημα διακανονισμών».

Σε διάσκεψη Ρωσίας-Αφρικής στο Κάιρο, ο Σεργκέι Λαβρόφ αποκάλυψε ότι 84% του εμπορίου Ρωσίας-Αφρικής γίνεται σε ρούβλια (Ιαν-Σεπ 2025), καλώντας για « αξιόπιστους μηχανισμούς σε εθνικά νομίσματα». Χαρακτήρισε την A7 «πρώτη διεθνή χρηματοοικονομική πλατφόρμα», προσκαλώντας Αφρικανούς εταίρους.

Ουκρανία-Ρωσία: Κρυφοί παίκτες και συνδέσεις

Τα εγκαίνια στη Νιγηρία δείχνουν συμμετοχή του Alexander Zingman, μεσίτη συμφωνιών για λευκορωσικά αγροτικά-ορυκτά μηχανήματα, και Igor Khimich, συνεργάτη Șor από απαγορευμένο μολδαβικό κόμμα. Η Νιγηρία επιβεβαιώνει εκδήλωση με κυβερνητική υποστήριξη, ενώ Ζιμπάμπουε εισάγει ρωσικά λιπάσματα.

Η Ρωσία ενισχύει δεσμούς με Μαδαγασκάρη (μετά πραξικόπημα 2025, με Africa Corps εκπαιδευτές) και Τόγο (συνάντηση Πούτιν-Gnassingbé με στρατιωτική συμφωνία). Africa Intelligence ανέφερε μυστική επίσκεψη Khimich-Dorofeev (PSB) στη Μαδαγασκάρη, σύμφωνα με τους Financial Times.

Οι κυρώσεις ώθησαν χώρες σε εναλλακτικά συστήματα μακριά από δολάριο, αλλά η Ρωσία δημιούργηγε λειτουργική λύση. Η A7 ισχυρίζεται 19% των ρωσικών εξαγωγών, αν και μη επαληθεύσιμο. Είναι μέρος στρατηγικής προσαρμογής μετά αποκλεισμό από SWIFT, με Αφρική ως νέο μέτωπο στον οικονομικό πόλεμο κυρώσεων από εισβολή στην Ουκρανία.