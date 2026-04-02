Με περιορισμούς θα πραγματοποιηθούν οι τραπεζικές συναλλαγές την Παρασκευή 3 Απριλίου και τη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026, παρά το γεγονός ότι τα τραπεζικά καταστήματα θα λειτουργήσουν κανονικά για το κοινό.

Ο λόγος είναι η ειδική αργία στο διατραπεζικό σύστημα, λόγω του Καθολικού Πάσχα. Συγκεκριμένα, το ευρωπαϊκό σύστημα πληρωμών TARGET δεν θα είναι σε λειτουργία τις συγκεκριμένες ημερομηνίες, καθώς συμπίπτουν με τη Μεγάλη Παρασκευή και τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα για Καθολικούς και Προτεστάντες.

Τι σημαίνει αυτό για τις συναλλαγές

Αν και οι τράπεζες θα είναι ανοιχτές, δεν θα εκτελούνται ορισμένες διατραπεζικές πληρωμές και μεταφορές χρημάτων. Οι συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν εκείνες τις ημέρες θα καταχωρηθούν με ημερομηνία εκτέλεσης την επόμενη εργάσιμη, δηλαδή την Τρίτη 7 Απριλίου 2026.

Όλες οι οικονομικές υποχρεώσεις που λήγουν στις 3 και 6 Απριλίου θεωρούνται εμπρόθεσμες, εφόσον εξοφληθούν έως τις 7 Απριλίου.

Από την ίδια ημερομηνία (7/4) θα αρχίσει και ο υπολογισμός τυχόν καθυστερήσεων.

Για υποχρεώσεις που αφορούν το Δημόσιο Χρέος και τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου, η εξυπηρέτηση θα γίνεται είτε στις 2 Απριλίου είτε στις 7 Απριλίου, ανάλογα με τους όρους της σύμβασης.

Διευκολύνσεις από ΑΑΔΕ

Με ειδική οδηγία, στις 3 και 6 Απριλίου οι ΔΟΥ και τα τελωνεία θα δέχονται τραπεζικές επιταγές με ημερομηνία έκδοσης την 7η Απριλίου.

Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που διαχειρίζονται μισθοδοσίες ή μαζικές πληρωμές καλούνται να επικοινωνήσουν εγκαίρως με τις τράπεζές τους, ώστε να ενημερωθούν για πιθανές αλλαγές στον χρόνο εκτέλεσης των συναλλαγών.