Εκρηκτική άνοδο καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, στον απόηχο της αναβάθμισης της αγοράς από τον οίκο MSCI και λόγω της αισιοδοξίας για τερματισμό του πολέμου.

Ισχυρή ανάκαμψη σημειώνουν και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά το χθεσινό ράλι στη Wall Street και της υποχώρησης των τιμών πετρελαίου, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος σηματοδότησε το ενδεχόμενη λήξης του πολέμου στις επόμενες εβδομάδες

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.128,19 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 3,06%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.154,71 μονάδες (+4,34%).

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 53,79 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 3,12%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 2,14%.

Ανοδικά κινούνται όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Alpha bank (+5,68%), της Πειραιώς (+5,24%), του ΟΛΠ (+4,97%), της Elvalhalcor (+4,42%) και της Εθνικής (+3,85%).

Ανοδικά κινούνται 99 μετοχές, 5 πτωτικά και 7 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: ΥΚΝΟΤ (+19,28%) και Ξυλεμπορία(π) (+9,91%) , ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Νάκας (-1,16%) και Ave (-0,86%).