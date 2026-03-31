Σημαντικές διαφοροποιήσεις καταγράφονται στην αγορά εργασίας, με ορισμένους κλάδους να ξεχωρίζουν ξεκάθαρα ως προς το επίπεδο των αποδοχών που προσφέρουν. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, πέντε βασικοί τομείς της οικονομίας εμφανίζουν μέσους μισθούς που ξεπερνούν τα 2.000 ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική τους αλλά και τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης.

Την ίδια στιγμή, η εικόνα δείχνει ότι συνολικά 46 κλάδοι καταγράφουν αποδοχές υψηλότερες από τον μέσο όρο της οικονομίας, στοιχείο που υποδηλώνει μια σταδιακή αναβάθμιση των εισοδημάτων σε επιμέρους δραστηριότητες. Αξιοσημείωτο είναι ότι σχεδόν οι μισοί από αυτούς τους τομείς συνδέονται με τη βιομηχανία και τη μεταποίηση, γεγονός που ενισχύει τη σημασία της παραγωγικής βάσης στη μισθολογική εξέλιξη.

Ποιοι είναι οι κλάδοι με τους υψηλότερους μισθούς

Στην κορυφή της κατάταξης βρίσκονται οι χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, όπου οι μέσες αποδοχές αγγίζουν τα 2.940 ευρώ, με δεκάδες χιλιάδες εργαζομένους να απασχολούνται στον συγκεκριμένο χώρο. Ακολουθεί ο κλάδος της ενέργειας, με μισθούς που ξεπερνούν τα 2.600 ευρώ, ενώ ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία εμφανίζουν και οι υπηρεσίες πληροφορικής, όπως ο προγραμματισμός και η παροχή συμβουλών, με αποδοχές άνω των 2.300 ευρώ.

Σημαντική είναι επίσης η συμβολή της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και της φαρμακοβιομηχανίας, όπου οι μισθοί παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, αντανακλώντας την εξειδίκευση και την προστιθέμενη αξία που παράγουν οι συγκεκριμένοι τομείς. Οι κλάδοι αυτοί αποτελούν βασικούς πυλώνες της σύγχρονης οικονομίας, καθώς συνδυάζουν τεχνογνωσία, καινοτομία και υψηλή ζήτηση για εξειδικευμένο προσωπικό.

Σε επίπεδο συνολικής αγοράς, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης διαμορφώθηκε το 2025 στα 1.516 ευρώ, παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2019, όταν βρισκόταν στα 1.264 ευρώ. Η άνοδος αυτή, που προσεγγίζει το 20%, αποτυπώνει τη σταδιακή βελτίωση των αποδοχών τα τελευταία χρόνια.

Αντίστοιχα, αυξημένο εμφανίζεται και το ποσοστό των εργαζομένων που λαμβάνουν μισθό άνω των 1.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, το 63,5% των εργαζομένων ξεπερνά πλέον αυτό το επίπεδο, έναντι 53,7% το 2024 και μόλις 36,3% το 2019. Το στοιχείο αυτό δείχνει μια σαφή μετατόπιση προς υψηλότερα εισοδήματα, αν και οι ανισότητες μεταξύ κλάδων παραμένουν έντονες.

Η υπογραφή νέων κλαδικών συμβάσεων θεωρείται βασικός μοχλός για την περαιτέρω ενίσχυση των αποδοχών

Από την πλευρά της πολιτικής ηγεσίας, η Νίκη Κεραμέως εκφράζει αισιοδοξία για τη συνέχεια, επισημαίνοντας ότι διαμορφώνονται οι συνθήκες για περισσότερες συλλογικές ρυθμίσεις στην αγορά εργασίας. Η υπογραφή νέων κλαδικών συμβάσεων θεωρείται βασικός μοχλός για την περαιτέρω ενίσχυση των αποδοχών, καθώς προβλέπεται η επέκτασή τους σε ολόκληρους τομείς της οικονομίας.

Ήδη έχουν προχωρήσει συμφωνίες σε συγκεκριμένους κλάδους, όπως η παραγωγή ζαχαρωδών, η εστίαση και η αρτοποιία, ενώ αναμένονται και νέες κινήσεις το επόμενο διάστημα. Η τάση αυτή εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ενισχυτικά για τους μισθούς, ιδιαίτερα σε τομείς όπου οι αμοιβές παραμένουν χαμηλότερες.

Παράλληλα, στο πεδίο του μη μισθολογικού κόστους, η κυβέρνηση δεν φαίνεται διατεθειμένη να προχωρήσει σε περαιτέρω μειώσεις πέραν αυτών που έχουν ήδη δρομολογηθεί. Όπως έχει διευκρινιστεί, προβλέπεται μία ακόμη μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα έως το 2027, γεγονός που θα ανεβάσει τη συνολική μείωση από το 2019 κοντά στις 6 ποσοστιαίες μονάδες.

Η συζήτηση για πρόσθετες ελαφρύνσεις, που έχει τεθεί από εργοδοτικούς φορείς ως αντιστάθμισμα στις αυξήσεις μισθών, παραμένει ανοιχτή αλλά χωρίς άμεσες αποφάσεις. Σε κάθε περίπτωση, το τοπίο που διαμορφώνεται δείχνει ότι η πορεία των μισθών θα εξαρτηθεί τόσο από τις συλλογικές διαπραγματεύσεις όσο και από τη δυναμική των επιμέρους κλάδων της οικονομίας.