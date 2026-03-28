Σημαντική άνοδο σημειώνουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου, με το αμερικανικό αργό να κινείται στα επίπεδα των 100 δολαρίων το βαρέλι και το Brent να υπερβαίνει τα 110 δολάρια, υπό το βάρος των εντάσεων στη Μέση Ανατολή και των ανησυχιών για την επάρκεια της παγκόσμιας προσφοράς ενέργειας.

Το αμερικανικό αργό (WTI) έκλεισε την εβδομάδα πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, με αναφορές να το τοποθετούν στα 101 δολάρια, επίπεδο που θεωρείται κρίσιμο για τις αγορές και ενδέχεται να πιέσει τις τιμές των καυσίμων και τον πληθωρισμό. Την Παρασκευή μόνο, η τιμή του εκτινάχθηκε κατά 7%, φέρνοντας τη συνολική άνοδο από την αρχή της σύγκρουσης με το Ιράν σε πάνω από 50%, ενώ από την αρχή του 2026 η αύξηση ξεπερνά το 75%.

Το Brent, διεθνές σημείο αναφοράς για τις τιμές πετρελαίου, άγγιξε τα 112,5 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο άνω του 4% σε μία συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια αγορά, ιδιαίτερα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ. Χθες το πρωί διαπραγματευόταν στα 107 δολάρια, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 40% μέσα στον μήνα και 75% από την αρχή του 2026.