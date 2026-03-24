Με επίκεντρο τις τεχνολογίες αιχμής και την Τεχνητή Νοημοσύνη ο όμιλος AKTOR προχωρά στην ίδρυση της AKTOR AI, κίνηση που δείχνει τη στρατηγική τοποθέτηση του ομίλου στη διαφοροποίηση των εσόδων μέσω της επέκτασης σε νέες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΜΗ, η σύσταση της «AKTOR AI Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» πραγματοποιήθηκε, τη Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2026. Η νέα εταιρεία ξεκινά με μετοχικό κεφάλαιο ύψους 100.000 ευρώ το οποίο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τη μητρική εταιρεία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της AKTOR AI απαρτίζεται από στελέχη με κεντρικό ρόλο στον όμιλο, υπογραμμίζοντας τη στρατηγική της σημασία. Πρόεδρος αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Εξάρχου, με αναπληρωτή τον Αναστάσιο Αρανίτη, ενώ ο Βασίλειος Τουλιάς αναλαμβάνει καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επίσης οι Ιωάννης Αργυρόπουλος και Κωνσταντίνος Βασιλείου Αδαμόπουλος.

Η νέα εταιρεία, σύμφωνα με πληροφορίες, στοχεύει αρχικά στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών και λύσεων για την κάλυψη εσωτερικών αναγκών του Ομίλου AKTOR, που θα υποστηρίζουν τα έργα στον τομέα των υποδομών, της ενέργειας και της διαχείρισης έργων. Ωστόσο η στρατηγική προβλέπει την επέκταση της δραστηριότητας με καινούργια προϊόντα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και των ψηφιακών υπηρεσιών για τη βελτίωση της επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας.



Tο καταστατικό της εταιρείας προβλέπει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, που εκτείνεται πέραν της ανάπτυξης λογισμικού, μεταξύ των οποίων είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ψηφιακού μετασχηματισμού, ανάλυση δεδομένων και αξιοποίηση μεγάλων δεδομένων (big data) αλλά και ανάπτυξη συστημάτων αυτοματοποίησης και έξυπνων υποδομών.