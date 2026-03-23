Χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων αναμένεται να δουν ελαφρύνσεις στον ΕΝΦΙΑ τα επόμενα δύο χρόνια, καθώς επεκτείνεται το πλαίσιο απαλλαγών και μειώσεων, με επίκεντρο περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.

Οι αλλαγές περιλαμβάνονται σε νέα τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία διευρύνει τους δικαιούχους και παρατείνει τις υφιστάμενες ρυθμίσεις έως και το 2027.

Παράλληλα, εντός Απριλίου προγραμματίζεται νέα εκκαθάριση του φόρου για ιδιοκτήτες που δεν έλαβαν τις προβλεπόμενες απαλλαγές στα φετινά εκκαθαριστικά, με στόχο τη διόρθωση των αποκλίσεων και την απόδοση των σχετικών ελαφρύνσεων.

Ποιοι θα απαλλαχτούν από τον ΕΝΦΙΑ

Στο επίκεντρο των ρυθμίσεων βρίσκεται η παράταση της πλήρους απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ για ακίνητα σε περιοχές που επλήγησαν από μεγάλες φυσικές καταστροφές, αλλά και η ένταξη νέων περιοχών στο ίδιο καθεστώς.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται περιοχές της Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου 2018, με την απαλλαγή να επεκτείνεται χρονικά έως και το 2027. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και ακίνητα στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας που υπέστησαν ζημιές την ίδια περίοδο, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει σχετική καταγραφή μέσω αυτοψίας.

Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τις οικογένειες θυμάτων των πυρκαγιών, καθώς η απαλλαγή επεκτείνεται στο σύνολο της ακίνητης περιουσίας τους.

Στη ρύθμιση εντάσσονται επίσης περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί πολεοδομικά ανενεργές ή βρίσκονται σε καθεστώς αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, όπως ο οικισμός Αναργύρων στη Φλώρινα, καθώς και οικισμοί σε Κοζάνη και Γρεβενά που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω κατολισθήσεων.

Αντίστοιχα, παρατείνεται η απαλλαγή για ακίνητα στη Βόρεια Εύβοια, στους δήμους Μαντουδίου–Λίμνης–Αγίας Άννας και Ιστιαίας–Αιδηψού, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2021, υπό την προϋπόθεση ότι οι ιδιοκτήτες διατηρούν την κυριότητα των ακινήτων.

Στο μέτρο περιλαμβάνονται και σεισμόπληκτες περιοχές της χώρας. Συγκεκριμένα, αφορά ακίνητα σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας, καθώς και σε Πιερία, Γρεβενά, Κοζάνη και Φθιώτιδα, που επλήγησαν από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021, εφόσον τα κτίρια έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα ή ακατάλληλα για χρήση.

Ανάλογες ρυθμίσεις ισχύουν και για ακίνητα στην Κρήτη που επλήγησαν από τους σεισμούς του 2021, καθώς και για ακίνητα στα νησιά Σάμο, Ικαρία και Χίο, τα οποία επλήγησαν από φυσικές καταστροφές τον Οκτώβριο του 2020.

Ξεχωριστή πρόβλεψη υπάρχει για τον Δήμο Σουφλίου στον Έβρο, όπου προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για όλα τα ακίνητα εντός των διοικητικών του ορίων, στο πλαίσιο μέτρων στήριξης παραμεθόριων περιοχών.

Για ποιους προβλέπεται μείωση κατά 50% του ΕΝΦΙΑ για το 2026

Πέρα από τις πλήρεις απαλλαγές, προβλέπεται και μείωση κατά 50% του ΕΝΦΙΑ για το 2026 σε κύριες κατοικίες που βρίσκονται σε μικρούς οικισμούς. Η ρύθμιση αφορά περιοχές έως 1.500 κατοίκους ή έως 1.700 κατοίκους σε παραμεθόριες ζώνες, με εξαίρεση την Αττική, και καλύπτει ακίνητα αντικειμενικής αξίας έως 400.000 ευρώ.

Για τη χορήγηση της συγκεκριμένης έκπτωσης απαιτείται η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης έως τις 31 Ιουλίου, με την οποία δηλώνεται ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της κύριας κατοικίας.

Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στη γενικότερη προσπάθεια στήριξης περιοχών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, καθώς και στην ενίσχυση της περιφέρειας μέσω στοχευμένων φορολογικών μέτρων.