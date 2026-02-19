Τρία νέα προγράμματα χρηματοδότησης ανοίγει η κυβέρνηση στοχεύοντας στην ενίσχυση της παραγωγής, την επιχειρηματικότητα των νέων πτυχιούχων και την αναβάθμιση παλαιών κατοικιών.

Τα προγράμματα αναμένεται να ενεργοποιηθούν σταδιακά μέσα στους επόμενους μήνες, προσφέροντας σημαντικά κίνητρα για επενδύσεις.

Ειδικότερα, τα τρία νέα χρηματοδοτικά εργαλεία αφορούν:

1. «Παράγουμε Εδώ» για στήριξη σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα προορίζεται για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή προϊόντων και σκοπεύει να ενισχύσει την ελληνική παραγωγική βάση. Η επιδότηση ανέρχεται στο 50% του επενδυτικού σχεδίου, με ανώτατο όριο τα 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση, αυτό σημαίνει ότι ένα επενδυτικό σχέδιο ύψους 150.000 ευρώ μπορεί να λάβει 75.000 ευρώ, ενώ μεγαλύτερα σχέδια μέχρι 400.000 ευρώ θα επιδοτούνται με το μέγιστο ποσό των 200.000 ευρώ. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να συνδυάσουν την επιδότηση με τραπεζικό δάνειο μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, με επιδότηση επιτοκίου 40% ή εγγύηση δανείου έως 80%, διευκολύνοντας την πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση και δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ που συμβάλλουν στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος μέσω παραγωγικών δραστηριοτήτων. Το πρόγραμμα αναμένεται να ανοίξει μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου.

2. Νέοι πτυχιούχοι. Ένα νέο πρόγραμμα που ανοίγει τον Μάρτιο απευθύνεται σε νέους πτυχιούχους έως 36 ετών που ξεκινούν τη δική τους επαγγελματική δραστηριότητα. Το πρόγραμμα προσφέρει οικονομική στήριξη έως 36.000 ευρώ ανά επιχειρηματική πρωτοβουλία. Συγκεκριμένα, ένας νέος πτυχιούχος που ιδρύει ατομική επιχείρηση θα λαμβάνει 13.000 ευρώ, ενώ για δύο πτυχιούχους που συστήνουν εταιρεία το ποσό ανέρχεται στα 21.000 ευρώ. Επιπλέον, προβλέπεται επιπλέον 15.000 ευρώ σε περίπτωση πρόσληψης ενός εργαζόμενου, με την υποχρέωση διατήρησης της θέσης για έναν χρόνο. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που στοχεύει στην τόνωση της νεανικής επιχειρηματικότητας και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

3. «Ανακαινίζω» με επιδοτήσεις έως 90% για παλαιές κατοικίες. Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω» θα ανοίξει τον Μάιο και αφορά στην ανακαίνιση κατοικιών που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και το 90%, καλύπτοντας εργασίες όπως ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου, αλλαγή δαπέδων, αντικατάσταση πλακιδίων, βαφές και άλλες εσωτερικές βελτιώσεις. Το πρόγραμμα αφορά τόσο κατοικημένες όσο και κλειστές κατοικίες που προορίζονται για ενοικίαση, με την προϋπόθεση ότι το ενοίκιο θα παραμείνει σταθερό για τρία χρόνια. Τα εισοδηματικά κριτήρια ευθυγραμμίζονται με το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», με ανώτατο όριο εισοδήματος 45.000 ευρώ για τετραμελή οικογένεια.

Τα τρία νέα χρηματοδοτικά εργαλεία προσφέρουν στήριξη, αλλά και κίνητρα για επενδύσεις, επιχειρηματικότητα και βελτίωση της ενεργειακής και αισθητικής ποιότητας των κατοικιών.