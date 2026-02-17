Η Vertizon, εταιρεία spin-off της United Fiber στον τομέα των κατασκευών, ανακοινώνει επίσημα την έναρξη δραστηριότητας στην ελληνική αγορά, τοποθετώντας τον πήχη σε έργα υποδομών «κάθε κλίμακας και τύπου» και με πανελλαδική κάλυψη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η Vertizon συγκροτείται ως γενική κατασκευαστική, με δυνατότητα ανάληψης έργων σε όλη την ελληνική επικράτεια, από απομακρυσμένα νησιά έως την ηπειρωτική χώρα, με έμφαση στην υλοποίηση υποδομών, δικτύων και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Πανελλαδικό αποτύπωμα και τεχνική στελέχωση

Η Vertizon διαθέτει πάνω από 20 in-house μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, καθώς και δίκτυο «εκατοντάδων» τεχνικών πεδίου. Με αυτό το σχήμα, η εταιρεία αναφέρει πως μπορεί να υποστηρίξει την κατασκευή μεγάλων έργων υποδομών, υπόγειων και εναέριων δικτύων, αλλά και παντός είδους ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και βιομηχανικούς χώρους.

Η στόχευση, όπως περιγράφεται, καλύπτει τόσο μεμονωμένες τεχνικές παρεμβάσεις όσο και σύνθετα, μεγάλης κλίμακας έργα, που απαιτούν συντονισμό πολλαπλών συνεργείων και υψηλή επιχειρησιακή συνέπεια.

Το πλαίσιο της αγοράς και οι ευκαιρίες ανάπτυξης

Όπως υπογραμμίζει η Vertizon η ελληνική αγορά κατασκευών εμφανίζει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης, λόγω επενδύσεων σε υποδομές μεταφορών, ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, καθώς και λόγω αυξανόμενης ζήτησης για σύγχρονες και βιώσιμες κατασκευαστικές λύσεις.

Σε αυτό το περιβάλλον, η εταιρεία σημειώνει ότι εισάγει «προσαρμοσμένα μοντέλα κατασκευής» που βασίζονται σε υψηλή τεχνογνωσία, προηγμένα τεχνικά μέσα και ολοκληρωμένο συντονισμό έργων, με δυνατότητα κλιμάκωσης ανάλογα με τις απαιτήσεις.

Μοντέλα υλοποίησης με έμφαση σε ποιότητα και ασφάλεια

Κεντρικό στοιχείο του positioning της Vertizon είναι η υιοθέτηση δομημένων, επαναλήψιμων και ασφαλών μοντέλων κατασκευής. Όπως αναφέρεται, ο στόχος είναι να διασφαλίζονται σταθερά υψηλά πρότυπα ποιότητας, ασφάλειας και συνέπειας, σε ένα εύρος έργων που μπορεί να διαφέρει σημαντικά ως προς το αντικείμενο, την πολυπλοκότητα και τη γεωγραφική διασπορά.

Η εταιρεία θέτει ως στόχο να καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς στη γενική κατασκευαστική αγορά στην Ελλάδα, στηρίζοντας αυτό το αφήγημα σε τρεις άξονες: κλίμακα, τεχνογνωσία και ανθρώπινο δυναμικό.

Ο Γιώργος Αγγελούσης, διευθύνων σύμβουλος της Vertizon και της United Fiber, στη δήλωσή του δίνει έμφαση στο εύρος έργων και στη γεωγραφική κάλυψη, παρουσιάζοντας τη Vertizon ως εταιρεία που δεν «κλειδώνει» σε μια συγκεκριμένη κατηγορία ή περιοχή. «Η Vertizon δεν περιορίζεται σε έναν συγκεκριμένο τύπο έργου ή γεωγραφική περιοχή. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ολοκληρωμένες κατασκευαστικές λύσεις παντού, από τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα έως τα πιο δύσβατα και απομακρυσμένα σημεία της χώρας. Αναλαμβάνουμε τόσο μεμονωμένα όσο και σύνθετα, πολυεπίπεδα έργα υποδομών, που απαιτούν συντονισμό πολλαπλών συνεργείων, εξειδικευμένη τεχνική γνώση και υψηλή επιχειρησιακή συνέπεια. Η δύναμή μας βρίσκεται στην τεχνική μας ικανότητα και την εμπειρία μας σε έργα μεγάλης κλίμακας πανελλαδικά. Η ελληνική αγορά προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για επενδύσεις σε υποδομές και βιώσιμες κατασκευές, και η Vertizon είναι έτοιμη να τις αξιοποιήσει, φέρνοντας γνώση και καινοτομία σε κάθε έργο».

Με την επίσημη έναρξη δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, η Vertizon δηλώνει δέσμευση για ποιοτικές, ασφαλείς και βιώσιμες κατασκευαστικές λύσεις, με στόχο να ενισχύσει την αγορά υποδομών και να υποστηρίξει έργα «μεγάλης σημασίας» σε όλη τη χώρα.