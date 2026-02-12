Σύμβαση για την κατασκευή τριών συστημάτων ηλεκτροδότησης επιβατηγών/οχηματαγωγών (Ε/Γ-Ο/Γ) πλοίων από ξηράς (Onshore Power Supply – OPS) στον Λιμένα Ηγουμενίτσας υπέγραψε ο ΔΕΔΔΗΕ με την εταιρεία Πάραλος Εμπορική.

Ο ΔΕΔΔΗΕ κάνει λόγο για έργο υψηλής στρατηγικής σημασίας για τη χώρα, την ενεργειακή μετάβαση των θαλάσσιων μεταφορών και την περιβαλλοντική αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών της χώρας.

Αφορά την κατασκευή, εντός των επόμενων 18 μηνών, 2 θέσεων ισχύος 3 MVA και μίας θέσης ισχύος 0,5 MVA στον Λιμένα Ηγουμενίτσας. Οι νέες υποδομές θα επιτρέπουν στα πλοία να απενεργοποιούν τις βοηθητικές μηχανές τους κατά τον ελλιμενισμό και να τροφοδοτούνται απευθείας από το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

«Με την ολοκλήρωση του έργου, τα ελλιμενιζόμενα πλοία θα μειώσουν αισθητά τις εκπομπές αερίων ρύπων, καθώς και τον θόρυβο που προκαλείται από τη λειτουργία των μηχανών τους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Ηγουμενίτσας και στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής», αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ.

Το έργο συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 85% από το πρόγραμμα Connecting Europe Facility της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιείται σε συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Ηγουμενίτσας, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και τις ιδιωτικές εταιρείες Protasis, WMG και Hydrus.