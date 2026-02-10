Τι χρειάζεται μια επιχείρηση για να αντέξει στον χρόνο; Για τον Mark Dixon, ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της International Workplace Group, η απάντηση βρίσκεται στον συνδυασμό στρατηγικού σχεδιασμού, ανθεκτικότητας και συνεχούς προσαρμογής.

Με περισσότερα από πενήντα χρόνια επιχειρηματικής δραστηριότητας και τη δημιουργία δέκα εταιρειών, ο Dixon έχει βιώσει τόσο περιόδους έντονης ανάπτυξης όσο και βαθιές κρίσεις, ανάμεσά τους και την κατάρρευση των dot.com, που τον οδήγησε σε πλήρη απώλεια. Όπως σημειώνει, η μακροπρόθεσμη επιτυχία δεν προκύπτει από την αποφυγή της αποτυχίας, αλλά από τη διαχείρισή της.

Σήμερα, η IWG διαχειρίζεται περισσότερες από 5.000 τοποθεσίες σε 122 χώρες, με brands όπως Regus, Spaces και HQ. Σύμφωνα με τον Dixon, η κλίμακα αυτή στηρίχθηκε στην ικανότητα του οργανισμού να λειτουργεί αποτελεσματικά ακόμη και σε συνθήκες αβεβαιότητας, μέσα από ξεκάθαρο πλάνο και συστηματική αναθεώρηση στόχων και δομών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στον σχεδιασμό για όλα τα ενδεχόμενα. Οι επιχειρήσεις, όπως τονίζει, οφείλουν να προετοιμάζονται τόσο για φάσεις ανάπτυξης όσο και για περιόδους ύφεσης ή απρόβλεπτων κρίσεων, διατηρώντας ευελιξία στη λειτουργία και στη λήψη αποφάσεων.

Κρίσιμος παράγοντας θεωρείται και το ανθρώπινο δυναμικό. Για τον Dixon, η ουσιαστική εικόνα μιας επιχείρησης διαμορφώνεται στην καθημερινή λειτουργία της. Η άμεση επικοινωνία με εργαζόμενους σε όλα τα επίπεδα και με τους πελάτες επιτρέπει στη διοίκηση να εντοπίζει έγκαιρα προβλήματα και ευκαιρίες.

Στη διοικητική του φιλοσοφία εντάσσει την έννοια της «υγιούς παράνοιας»: την ταυτόχρονη αξιοποίηση ευκαιριών και τη συνεχή επίγνωση των κινδύνων. Η φιλοδοξία, χωρίς πρόβλεψη για τα αρνητικά σενάρια, οδηγεί συχνά σε αστοχίες.

Ο Dixon υποστηρίζει ότι η σύγχρονη ηγεσία απαιτεί τολμηρή σκέψη, διαρκή ανανέωση και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Σε αυτό το πλαίσιο, αναδεικνύει την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις ψηφιακές πλατφόρμες ως εργαλεία που ενισχύουν την παραγωγικότητα και τη διασύνδεση επιχειρήσεων και στελεχών.

Το βασικό συμπέρασμα, όπως το συνοψίζει ο ίδιος, είναι σαφές: «Αποτύχετε γρήγορα, μάθετε ταχύτερα». Η ικανότητα επαναφοράς μετά από κρίσεις, με καθαρή στρατηγική και ψύχραιμες αποφάσεις, είναι εκείνη που ξεχωρίζει τις επιχειρήσεις με διάρκεια.

Τα 10 μαθήματα επιχειρείν του Mark Dixon