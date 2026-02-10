Τι χρειάζεται μια επιχείρηση για να αντέξει στον χρόνο; Για τον Mark Dixon, ιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της International Workplace Group, η απάντηση βρίσκεται στον συνδυασμό στρατηγικού σχεδιασμού, ανθεκτικότητας και συνεχούς προσαρμογής.
Με περισσότερα από πενήντα χρόνια επιχειρηματικής δραστηριότητας και τη δημιουργία δέκα εταιρειών, ο Dixon έχει βιώσει τόσο περιόδους έντονης ανάπτυξης όσο και βαθιές κρίσεις, ανάμεσά τους και την κατάρρευση των dot.com, που τον οδήγησε σε πλήρη απώλεια. Όπως σημειώνει, η μακροπρόθεσμη επιτυχία δεν προκύπτει από την αποφυγή της αποτυχίας, αλλά από τη διαχείρισή της.
Σήμερα, η IWG διαχειρίζεται περισσότερες από 5.000 τοποθεσίες σε 122 χώρες, με brands όπως Regus, Spaces και HQ. Σύμφωνα με τον Dixon, η κλίμακα αυτή στηρίχθηκε στην ικανότητα του οργανισμού να λειτουργεί αποτελεσματικά ακόμη και σε συνθήκες αβεβαιότητας, μέσα από ξεκάθαρο πλάνο και συστηματική αναθεώρηση στόχων και δομών.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στον σχεδιασμό για όλα τα ενδεχόμενα. Οι επιχειρήσεις, όπως τονίζει, οφείλουν να προετοιμάζονται τόσο για φάσεις ανάπτυξης όσο και για περιόδους ύφεσης ή απρόβλεπτων κρίσεων, διατηρώντας ευελιξία στη λειτουργία και στη λήψη αποφάσεων.
Κρίσιμος παράγοντας θεωρείται και το ανθρώπινο δυναμικό. Για τον Dixon, η ουσιαστική εικόνα μιας επιχείρησης διαμορφώνεται στην καθημερινή λειτουργία της. Η άμεση επικοινωνία με εργαζόμενους σε όλα τα επίπεδα και με τους πελάτες επιτρέπει στη διοίκηση να εντοπίζει έγκαιρα προβλήματα και ευκαιρίες.
Στη διοικητική του φιλοσοφία εντάσσει την έννοια της «υγιούς παράνοιας»: την ταυτόχρονη αξιοποίηση ευκαιριών και τη συνεχή επίγνωση των κινδύνων. Η φιλοδοξία, χωρίς πρόβλεψη για τα αρνητικά σενάρια, οδηγεί συχνά σε αστοχίες.
Ο Dixon υποστηρίζει ότι η σύγχρονη ηγεσία απαιτεί τολμηρή σκέψη, διαρκή ανανέωση και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Σε αυτό το πλαίσιο, αναδεικνύει την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις ψηφιακές πλατφόρμες ως εργαλεία που ενισχύουν την παραγωγικότητα και τη διασύνδεση επιχειρήσεων και στελεχών.
Το βασικό συμπέρασμα, όπως το συνοψίζει ο ίδιος, είναι σαφές: «Αποτύχετε γρήγορα, μάθετε ταχύτερα». Η ικανότητα επαναφοράς μετά από κρίσεις, με καθαρή στρατηγική και ψύχραιμες αποφάσεις, είναι εκείνη που ξεχωρίζει τις επιχειρήσεις με διάρκεια.
Τα 10 μαθήματα επιχειρείν του Mark Dixon
- Συνέχισε την πορεία σου ακόμη και σε αντίξοες συνθήκες. Η ανθεκτικότητα είναι το κλειδί για να ξεπερνάς κάθε κρίση, όπως απέδειξε η πορεία του Dixon, ο οποίος έχασε τα πάντα αλλά κατάφερε να ανακάμψει μετά την κατάρρευση των εταιρειών dot.com.
- Προετοιμάσου για τα πάνω, τα κάτω και τα απρόοπτα. Πάνω απ’ όλα, να έχεις πλάνο. Η επιχειρηματικότητα απαιτεί προνοητικότητα. Γι’ αυτό, να αναθεωρείς τακτικά τη στρατηγική και τη δομή της εταιρείας σου, ώστε να είσαι έτοιμος για κάθε ανατροπή.
- Δημιούργησε μια δυνατή ομάδα και διατήρησε ανοιχτή επικοινωνία σε όλα τα επίπεδα. Η ομάδα καθορίζει την πορεία μιας επιχείρησης, αν θα είναι επιτυχημένη ή όχι. Οι άνθρωποί σου είναι το σημαντικότερο κεφάλαιό της. Φρόντισε να έχουν όλα όσα χρειάζονται για να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Η συστηματική επαφή με όλους, από το προσωπικό καθαριότητας έως τη διοίκηση,καθώς και με τους πελάτες, προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα της πραγματικής λειτουργίας της εταιρείας σου.
- Δράσε νωρίς. Ακολούθησε τις αξιόλογες ιδέες, ανεξαρτήτως ηλικίας και αντιμετώπισε κάθε εμπειρία ως ευκαιρία για μάθηση και εξέλιξη.
- Διατήρησε μια “υγιή παράνοια” όταν διευθύνεις μια επιχείρηση. Εκμεταλλεύσου τις ευκαιρίες, έχοντας παράλληλα διαρκή επίγνωση των πιθανών κινδύνων και προετοιμάσου για το τί μπορεί να πάει στραβά.
- Μην περιορίζεσαι στο να υπερέχεις οριακά του ανταγωνισμού – θέσε υψηλότερους στόχους. Να είσαι παθιασμένος με τη συνεχή βελτίωση της επιχείρησής σου και να αξιοποιείς την τεχνολογία για να καθιερωθείς ως ηγέτης στον κλάδο σου.
- Γνώρισε σε βάθος τους ανταγωνιστές σου. Επανεξέτασε τις αρχές του Σουν Τζου. Ελάχιστα έχουν αλλάξει τα τελευταία 2.500 χρόνια: «Αν γνωρίζεις τον εχθρό και τον εαυτό σου, δεν χρειάζεται να φοβάσαι το αποτέλεσμα εκατό μαχών».
- Ανέπτυξε ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων. Μέσα από την εργασία, τον εθελοντισμό ή προσωπικά εγχειρήματα, αναζήτησε εμπειρίες που θα σε βοηθούν να αποκτήσεις διαφορετικές δεξιότητες και τρόπους σκέψης.
- Υιοθέτησε την Τεχνητή Νοημοσύνη. Τα σύγχρονα εργαλεία και οι νέες ψηφιακές πλατφόρμες θα σε βοηθήσουν να εργάζεσαι πιο αποδοτικά και θα διευρύνουν το προσωπικό σου προφίλ και το επαγγελματικό σου δίκτυο.
- Αποτύχετε γρήγορα, μάθετε ταχύτερα. Τα λάθη είναι αναπόφευκτα, όμως μην μένεις σε αυτά. Εντόπισε το σφάλμα, μάθε το μάθημά σου και συνέχισε με ανανεωμένη ενέργεια και συγκέντρωση.