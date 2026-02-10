Ενόψει της άτυπης συνάντησης των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Φεβρουαρίου στο Alden Biesen, με αντικείμενο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, οι ευρωπαϊκοί εργοδοτικοί φορείς, μέσω της BusinessEurope, ενώνουν τη φωνή τους και απευθύνουν έκκληση για άμεσες και ουσιαστικές πολιτικές παρεμβάσεις. Ο ΣΕΒ συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση της κοινής αυτής ευρωπαϊκής θέσης, μεταφέροντας στο ευρωπαϊκό επίπεδο τις προτεραιότητες και τις προκλήσεις των ελληνικών επιχειρήσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Πρόεδρος της BusinessEurope κ. Fredrik Persson και οι επικεφαλής των ευρωπαϊκών εργοδοτικών οργανώσεων υπέγραψαν κοινές επιστολές προς τους Πρωθυπουργούς των κρατών-μελών, ενόψει του άτυπου retreat των Ευρωπαίων ηγετών. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, συνυπέγραψε την επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, αναδεικνύοντας τις βασικές προτεραιότητες για την επιχειρηματική κοινότητα.

Στις 5 Φεβρουαρίου, είχε προηγηθεί συνάντηση στις Βρυξέλλες των ηγεσιών της BusinessEurope και των αντίστοιχων εθνικών εργοδοτικών οργανώσεων με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα Ursula von der Leyen. Στη συνάντηση συμμετείχε η Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΣΕΒ, κα Ράνια Αικατερινάρη.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα κρίσιμα θέματα ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και υπογραμμίστηκε η ανάγκη για επείγουσα δράση τους επόμενους μήνες. Συγκεκριμένα, τονίστηκε από όλους τους εκπροσώπους των εργοδοτικών οργανώσεων ότι ενώ εκτιμούν τη φιλοδοξία και τα μέτρα που λαμβάνονται για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι επιχειρήσεις δεν βλέπουν ακόμη αισθητή βελτίωση.

Σημείωσαν επίσης ότι μόνο όταν η πολιτική φιλοδοξία μετατραπεί σε απτά αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις, μπορούμε να επιστρέψουμε στην ισχυρή ανάπτυξη. Όπως υπογράμμισε και η κα von der Leyen, η επιτυχία προϋποθέτει τη συμμετοχή όλων – και ιδίως της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και των επιχειρήσεων.

Την αμέσως επόμενη ημέρα, η BusinessEurope έδωσε στη δημοσιότητα την έκδοσή της «From Ambition to Delivery – An Urgent Call for Action in 2026», επισημαίνοντας ότι, παρά τα βήματα που έγιναν εντός του 2025 σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η γραφειοκρατία παραμένει υψηλή, οι τιμές ενέργειας εξακολουθούν να είναι υψηλές και μη προβλέψιμες και η διεθνής ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας δοκιμάζεται.

Η κοινή ευρωπαϊκή έκκληση εστιάζει σε πέντε βασικούς άξονες πολιτικής: τη μείωση των τιμών ενέργειας, την εμβάθυνση της Ενιαίας Αγοράς και τη μείωση του κανονιστικού φόρτου, την ενίσχυση των εμπορικών συμφωνιών, την αύξηση των επενδύσεων και της καινοτομίας, καθώς και την ενδυνάμωση της απασχόλησης και των δεξιοτήτων.

Στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων της BusinessEurope, ο ΣΕΒ έχει αναδείξει με συνέπεια ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Μεταξύ άλλων, έχει τονίσει την ανάγκη για άμεση ανακούφιση από το υψηλό ενεργειακό κόστος, επισημαίνοντας ότι η ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας παραμένει κατακερματισμένη και ότι τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν διαφορετικά μοντέλα στήριξης, ανάλογα με το ενεργειακό τους μείγμα και τη βιομηχανική τους βάση. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΒ έχει προτείνει ένα σχήμα Energy Industrial Reset, βασισμένο στις αρχές του ιταλικού μηχανισμού Energy Release.

Παράλληλα, ο ΣΕΒ έχει επισημάνει τη σημασία της επικείμενης επαναξιολόγησης του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS) το 2026, ώστε να λαμβάνει υπόψη τις προκλήσεις ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, και ειδικά των ενεργοβόρων βιομηχανιών. Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι το αποτύπωμα κατανάλωσης άνθρακα στην Ευρώπη αυξάνεται, ενώ η εγχώρια παραγωγή σε αρκετούς κλάδους μειώνεται, γεγονός που υποδηλώνει υποκατάσταση της ευρωπαϊκής παραγωγής από εισαγωγές υψηλότερης έντασης άνθρακα.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στον Συνοριακό Μηχανισμό Προσαρμογής Άνθρακα (CBAM), ο οποίος εξακολουθεί να στερείται αξιόπιστης λύσης για τις εξαγωγές. Η διατήρηση δωρεάν δικαιωμάτων για τις εξαγωγές ή άλλες λύσεις συμβατές με τους κανόνες του ΠΟΕ είναι κρίσιμες για την αποφυγή διαρροής άνθρακα στις εξαγωγές για τους τομείς που επηρεάζονται από τον CBAM.

Ο ΣΕΒ έχει επίσης αναδείξει την ανάγκη ουσιαστικής προόδου όσον αφορά στους δασμούς σε χάλυβα, αλουμίνιο, αλλά και χαλκό. Έχει επίσης επισημάνει ότι χρειάζεται επιπλέον ρυθμιστική απλοποίηση για την επίτευξη μείωσης του ρυθμιστικού βάρους κατά τουλάχιστον 25% και κατά 35% για τις ΜμΕ, και ότι οι νέες πολιτικές πρέπει να μετατοπιστούν από μια υπερβολικά ρυθμιστική προσέγγιση σε ένα μοντέλο που ενισχύει την εμπιστοσύνη και τον κοινωνικό διάλογο, και δίνει έμφαση στην αύξηση της παραγωγικότητας.

Όπως υπογραμμίζεται στην κοινή παρέμβαση της BusinessEurope και των εθνικών εργοδοτικών οργανώσεων, το 2026 πρέπει να είναι η χρονιά κατά την οποία η Ευρώπη θα περάσει αποφασιστικά από τη φιλοδοξία στην πράξη, με πολιτικές που βασίζονται σε δεδομένα και αποδίδουν μετρήσιμα αποτελέσματα για την ανταγωνιστικότητα, τις επενδύσεις και την απασχόληση.

