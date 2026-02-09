Ορυμαγδός σύνθετων επενδύσεων εκατοντάδων εκατ. ευρώ, επιχειρηματικών σχεδίων που εμπεριέχουν την ανέγερση ξενοδοχείων, τουριστικών κατοικιών και condo διαμερισμάτων, προχωρούν αυτή την περίοδο με τις ευλογίες των αδειοδοτικών αρχών.

Εσχάτως, κινητικότητα παρατηρείται στην «εν υπνώσει» επένδυση του Ομίλου Σαββίδη στο Παλιούρι της Χαλκιδικής, αφού δόθηκε η πολυπόθητη έγκριση εκτέλεσης εργασιών από την αρμόδια διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων.

Ειδικότερα, η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έδωσε το «πράσινο φως» για την εκκίνηση των εργασιών κατεδάφισης στην περιοχή του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης του Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) με την ονομασία «Παλιούρι Χαλκιδικής», που βρίσκεται στον δήμο της Κασσάνδρας. Είχε προηγηθεί το καλοκαίρι η έγκριση των μελετών για το παλιό Ξενία.

Φορέας του έργου και μισθώτρια της έκτασης είναι η εταιρεία Premium Resort Development.

Η Premium Resort Development έχει ως σκοπό, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση σύστασης της εταιρείας, την αξιοποίηση της έκτασης που βρίσκεται στο Παλιούρι της Χαλκιδικής, συνολικής επιφάνειας 322 στρεμμάτων. Το εν λόγω ακίνητο περιήλθε στην κατοχή του Ιβάν Σαββίδη έναντι τιμήματος 14 εκατ. ευρώ, έπειτα από σχετικό διαγωνισμό που είχε διενεργήσει το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) με αντικείμενο τη μακροχρόνια μίσθωση για 99 χρόνια της έκτασης των 322 στρεμμάτων.

Στο ακίνητο έχει ανεγερθεί το συγκρότημα του «Ξενία», που σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντινίδη, κατασκευάστηκε το 1962 και έχει χαρακτηριστεί μνημείο λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, τεχνικής και ιστορικής σημασίας του. Στην έκταση έχουν επίσης αναπτυχθεί οι εγκαταστάσεις του camping Παλιουρίου.

Σημειωτέον ότι το Ξενία Παλιουρίου έχει κατασκευαστεί ως μοτέλ, διαθέτει συνολική δομημένη επιφάνεια 3.978 τ.μ. και αποτελείται από ένα κεντρικό συγκρότημα, με εστιατόριο, μπαρ κ.λπ. και από τέσσερις διώροφες πτέρυγες, συνολικής δυναμικότητας 72 δωματίων και 144 κλινών.

Σε ό,τι αφορά τις εγκαταστάσεις του camping, είναι δυναμικότητας 100 θέσεων για τροχόσπιτα και σκηνές και δύναται να φιλοξενήσει 300 άτομα.

Προχωρά η Ερμιόνη

Το «πράσινο φως» στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του project των 474 εκατ. ευρώ που έχει δρομολογήσει ο Γιάννης Βαρδινογιάννης στην Ερμιονίδα έδωσε προ ημερών η Περιφερειακή Επιτροπή Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά επί της ΣΜΠΕ του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) για τη «δημιουργία εμβληματικού – αειφορικού τουριστικού θέρετρου υψηλών προδιαγραφών», στη θέση «Βλαχαίικα» του δήμου Πόρου και στη θέση «Μετόχι» του Δήμου Ερμιονίδας.

Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία, έπειτα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών και εκτενή συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής.

Dimand

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η ανάπλαση της ζυθοποιίας ΦΙΞ στη δυτική Θεσσαλονίκη, μετά την προέγκριση της οικοδομικής άδειας που έδωσε η υπηρεσία Δόμησης Θεσσαλονίκης.

Πιο αναλυτικά, η σχετική προέγκριση αφορά την ανέγερση ενός νέου οκταώροφου ξενοδοχείου, δυναμικότητας 280 κλινών, με πισίνα στο δώμα, καθώς και την ανάπτυξη ενός δεκαώροφου κτιρίου κατοικιών και καταστημάτων, με δώμα, με φυτεμένα δώματα και δύο υπόγεια.

Επιπλέον, αφορά την αποκατάσταση διατηρητέου συγκροτήματος με στατικές ενισχύσεις, την ανακατασκευή επιπέδων, των στεγών και των δωμάτων με προσθήκη δόμησης, την ενεργειακή αναβάθμιση και την αλλαγή χρήσης από βιομηχανία σε ξενοδοχείο τεσσάρων αστέρων, δυναμικότητας 53 κλινών, μια μικρή ζυθοποιία, εκθεσιακούς χώρους και χώρους εστίασης.

Τέλος, αφορά την αποκατάσταση διατηρητέου συγκροτήματος, με στατικές ενισχύσεις, την ανακατασκευή στέγης και την προσθήκη εσωτερικού παταριού, την ενεργειακή αναβάθμιση και την αλλαγή χρήσης από βιομηχανία σε γραφεία, εντός κάθετης διηρημένης ιδιοκτησίας, όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Στόχος της Dimand είναι να αναπτύξει ένα σύγχρονο συγκρότημα μικτών χρήσεων με την αποκατάσταση και επαναχρησιμοποίηση των τριών διατηρητέων συγκροτημάτων καθώς και την κατασκευή δύο νέων κτιρίων.

Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει χώρους πολιτισμού, ευεξίας και φιλοξενίας, 96 κατοικίες εμβαδού από 45 τ.μ. έως 285 τ.μ. με 147 θέσεις στάθμευσης, χώρους εστίασης και εμπορικές χρήσεις, καθώς και εκτεταμένους χώρους πρασίνου.

Υπενθυμίζεται ότι το ακίνητο της ιστορικής ζυθοποιίας παραμένει σε αχρησία από το 1983 και το 1994 κηρύχθηκε ιστορικό και διατηρητέο μνημείο από το Υπουργείο Πολιτισμού, γεγονός που το έσωσε από την πλήρη καταστροφή.

Το χαρτοφυλάκιο έργων της Dimand περιλαμβάνει τέσσερα ξενοδοχεία, μεταξύ των οποίων το πρώτο πράσινο ξενοδοχείο στην Αθήνα, το Moxy Athens City. Εκτός αυτού, το portfolio της εταιρείας στον κλάδο της φιλοξενίας περιλαμβάνει το Moxy Patras Marina, το One&Only Aesthesis και το Enso Hotel Piraeus.

Κουκάκι

Πέραν των μεγάλης εμβέλειας projects σε τροχιά δημιουργίας βρίσκονται και μικρότερες επενδύσεις. Ήδη στη φάση της αδειοδότησης βρίσκεται μια νέα τουριστική επένδυση που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο Κουκάκι.

Πρόκειται για κτίριο του 1928 στην οδό Συγγρού 74, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως μνημείο σύγχρονης κληρονομιάς από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η αξιοποίηση του εν λόγω ακινήτου θα γίνει από την Blend Development (μέσω της εταιρείας ΦΙΞ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ). Το ακίνητο διαθέτει δύο εισόδους, μια στη Συγγρού και μια στον πίσω παράλληλο δρόμο, την οδό Φαλήρου. Το νέο επταόροφο ξενοδοχείο 4 αστέρων θα έχει συνολική επιφάνεια 2.300 τ.μ. και θα διαθέτει 50 δωμάτια και θα έχει βιοκλιματικά χαρακτηριστικά.