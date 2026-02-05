Σε κλοιό πιέσεων βρέθηκαν την Πέμπτη οι τιμές των εμπορευμάτων, όπως ο χρυσός και το πετρέλαιο, καταγράφοντας σημαντικές απώλειες σε όλο το εύρος της αγοράς. Η εκτόνωση των διεθνών γεωπολιτικών εντάσεων, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία των ηγετών Κίνας και ΗΠΑ, πυροδότησε κύμα μαζικών ρευστοποιήσεων από την πλευρά των επενδυτών. Το κλίμα ηρέμησε περαιτέρω με την είδηση ότι η Ουάσιγκτον ξεκινά αυτή την εβδομάδα νέο κύκλο επαφών με το Ιράν.

Στο επίκεντρο των πιέσεων βρέθηκε το ασήμι, το οποίο έκανε «βουτιά» σχεδόν 15%, ενώ ο χρυσός, το πετρέλαιο και ο χαλκός υποχώρησαν κατά περίπου 2%. Η άνοδος του δολαρίου -στο οποίο αποτιμώνται τα περισσότερα εμπορεύματα- έκανε τις τοποθετήσεις σε αυτά λιγότερο ελκυστικές, οδηγώντας τους επενδυτές να περιορίσουν την έκθεσή τους.

«Είδαμε ακραία μεταβλητότητα αυτή την εβδομάδα και αυτό που ζούμε σήμερα είναι οι “μετασεισμοί” αυτής της αναταραχής», σχολίασε ο Tony Sycamore, αναλυτής της IG. «Η επανέναρξη των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν αφαίρεσε από τις τιμές, ειδικά στο πετρέλαιο, το “ασφάλιστρο κινδύνου” που είχε επιβληθεί λόγω των γεωπολιτικών φόβων. Παράλληλα, μετά το τηλεφώνημα Τραμπ-Σι, το κλίμα στο μέτωπο του εμπορίου βελτιώθηκε, ωθώντας πολλούς να ρευστοποιήσουν τα κέρδη τους στον χρυσό».

Στάση αναμονής

Σταθερό παρέμεινε το δολάριο, ενόψει των σημερινών αποφάσεων από την ΕΚΤ και την Τράπεζα της Αγγλίας. Και οι δύο κεντρικές τράπεζες αναμένεται να κρατήσουν αμετάβλητα τα επιτόκιά τους, σύμφωνα με το Reuters.

Στην αγορά των μετάλλων, ο χρυσός υποχώρησε από τα πρόσφατα υψηλά εβδομάδας, ενώ το ασήμι κατέρρευσε. Σημειώνεται ότι μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, ο χρυσός είχε καταγράψει ιστορικό υψηλό στα 5.594,82 δολάρια ανά ουγγιά και το ασήμι στο αστρονομικό επίπεδο των 121,64 δολαρίων.

Φόβοι για «ντόμινο» ρευστοποιήσεων

Σύμφωνα με τον Christopher Wong της OCBC, το επενδυτικό κλίμα έχει επιδεινωθεί σε όλες τις κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού, από τα κρυπτονομίσματα μέχρι τις μετοχές, δημιουργώντας έναν «φαύλο κύκλο» πωλήσεων που τροφοδοτείται από τη χαμηλή ρευστότητα της αγοράς.

Τέλος, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν κατά 2%, καθώς η προγραμματισμένη συνάντηση ΗΠΑ-Ιράν στο Ομάν την Παρασκευή καθησύχασε τις αγορές, απομακρύνοντας το ενδεχόμενο μιας στρατιωτικής σύρραξης που θα έβαζε «φωτιά» στον εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή.