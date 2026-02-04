Για την Coffee Berry, το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά ουσιαστικής εξέλιξης, νέων συνεργασιών και

δημιουργικών στιγμών, με κοινό σημείο αναφοράς τον καφέ και τους ανθρώπους γύρω από αυτόν.

Η χρονιά ξεκίνησε με το πρώτο κατάστημα στο Μαρόκο, σηματοδοτώντας την είσοδο της Coffee Berry σε μια νέα αγορά. Στην Ελλάδα, ενισχύσαμε την παρουσία μας με νέα καταστήματα σε Μαρούσι, Κηφισιά, Κερατσίνι αλλά και 2 νέα σημεία σε Ρόδο και Κέρκυρα. Και κάπως έτσι, το 2025 έκλεισε όπως άνοιξε: με ένα ακόμα διεθνές βήμα, αυτή τη φορά σε έναν από τους πιο travel-friendly προορισμούς, το Αεροδρόμιο της Βουδαπέστης.

Παράλληλα, επενδύσαμε και στη λειτουργική μας εξέλιξη, προχωρώντας σε ενεργειακή αναβάθμιση των γραφείων μας στον Άλιμο, με στόχο πιο σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον υποδομές.

Μαζί, εκφραστήκαμε

H Coffee Berry διαχρονικά ξεχωρίζει για τα ιδιαίτερα ποτήρια της, εκφράζοντας συναίσθημα και προσφέροντας διαδραστική επικοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, το 2025 υλοποιήσαμε και νέες ξεχωριστές συνεργασίες! Οι χειρόγραφοι στίχοι by Rενέ που πλαισίωσαν τα υπέροχα ποτήρια Coffee Berry και οι γεύσεις by Rενέ, ταξίδεψαν τους φίλους της Coffee Berry από την καμπάνια του Αγίου Βαλεντίνου τον Φεβρουάριο, μέχρι τα Χριστούγεννα, κλείνοντας μια επιτυχημένη συνεργασία δύο περίπου ετών.

Μαζί, ξεχωρίσαμε στην ουσία

Το 2025 αποτέλεσε και χρονιά-ορόσημο για τον καφέ μας, παρουσιάζοντας τον Aramosa Specialty Coffee – Low Caffeine, μιας premium ποικιλίας με φυσικά χαμηλή καφεΐνη, που λανσαρίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα από αλυσίδα street café και απέσπασε το Βραβείο Best in Taste – Food Experts’ Awards 2025.

Μαζί, γευτήκαμε νέες γεύσεις

Κάθε νέα γεύση του 2025 είχε τη δική της ταυτότητα, από νέα λανσαρίσματα και limited επιλογές έως τη μεγαλύτερη ποικιλία gluten-free προϊόντων σε αλυσίδα καφέ, σε συνεργασία με τη Schär, και νέες γλυκές και αλμυρές προτάσεις για όλη την ημέρα.

Μαζί, προσφέραμε

Το 2025 στηρίξαμε οργανισμούς με σημαντικό κοινωνικό έργο, συνεχίζοντας για 3η χρονιά τη συνεργασία μας με το Make-A-Wish, καθώς και τη στήριξή μας στο Ε.Μ.Ε.Ι.Σ. για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού και στον Σύλλογο Διαβητικών Βορείου Αιγαίου «Γλυκιά Διάδραση». Ταυτόχρονα, συγκεντρώσαμε χρηστικά αντικείμενα και δώρα για τα παιδιά στο Ειδικό Νηπιαγωγείο Αιγάλεω και το Δημοτικό Σχολείο Κάσου, ενώ σταθήκαμε δίπλα στο Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, προσφέροντας παιδικά βιβλία με τη βοήθεια των εργαζομένων μας. Τέλος, συνεχίσαμε για τέταρτη συνεχή χρονιά τη στήριξή μας στην Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου, μέσω της χορηγίας μας στην ΕΠΟ (Εθνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία).

Μαζί, διακριθήκαμε

Η προσπάθεια και η συνέπεια της Coffee Berry το 2025 επιβεβαιώθηκαν και μέσα από σημαντικές διακρίσεις, με τον Aramosa Specialty Coffee – Low Caffeine να αποσπά το Best in Taste – Food Experts’ Awards 2025, ενώ η εταιρεία διακρίθηκε με το Βραβείο «Επιχειρηματική Εξωστρέφεια» στον θεσμό «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας» και το Βραβείο «Total Franchise Support» στα Franchise Business Awards.

Και κάπως έτσι, συνεχίζουμε

Το 2025 ήταν οι γεύσεις μας που αγαπήσαμε, οι στιγμές που κρατήσαμε και οι άνθρωποι που συναντήσαμε στη διαδρομή.

Το 2026 μας βρίσκει ξανά μαζί: με ένα ρόφημα στο χέρι, μια νέα αφετηρία και μια ιστορία που συμπληρώνει 10 χρόνια και συνεχίζει να γράφεται