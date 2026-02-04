Σε καθεστώς παρακολούθησης εισέρχονται οι συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα, καθώς η Ελλάδα ενσωματώνεται στο σύστημα αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών για κινήσεις και κεφάλαια. Με τον νόμο 5273/2026, που κυρώνει την Πολυμερή Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών του ΟΟΣΑ, η χώρα αποκτά πρόσβαση σε ένα διεθνές δίκτυο διαφάνειας με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω crypto.

Για πρώτη φορά, στοιχεία που αφορούν συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα φορολογουμένων με ελληνικό ΑΦΜ και δραστηριότητα στο εξωτερικό θα διαβιβάζονται αυτόματα στην ΑΑΔΕ, χωρίς προηγούμενο αίτημα και χωρίς περιθώριο απόκρυψης. Κάθε συμμετέχουσα χώρα θα ενημερώνει τις υπόλοιπες για τις κινήσεις crypto των φορολογικών κατοίκων της, συγκροτώντας ένα διασυνοριακό πλέγμα πλήρους διαφάνειας.

Οι φορολογικές αρχές θα μπορούν να διασταυρώνουν εάν τα κεφάλαια που επενδύθηκαν σε κρυπτονομίσματα προέρχονται από δηλωμένα εισοδήματα. Εφόσον διαπιστωθεί ότι η αρχική επένδυση δεν καλύπτεται από φορολογικά δηλωμένα ποσά, ενεργοποιούνται διαδικασίες ελέγχου για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Αυτόματη ανταλλαγή δεδομένων

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, η ΑΑΔΕ αναλαμβάνει ρόλο αρμόδιας αρχής για τη συλλογή και τη διαβίβαση πληροφοριών προς τις λοιπές δικαιοδοσίες που συμμετέχουν στη συμφωνία. Τα στοιχεία θα αφορούν φυσικά και νομικά πρόσωπα με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα ή σε συνεργαζόμενα κράτη και θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα συναλλαγών σε κρυπτοστοιχεία.

Τα crypto εντάσσονται πλέον στο ίδιο πλαίσιο ελέγχου που ισχύει για τραπεζικούς λογαριασμούς και επενδυτικά προϊόντα μέσω του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (CRS). Στόχος είναι να κλείσουν τα παράθυρα απόκρυψης εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων, κυρίως σε διασυνοριακό επίπεδο.

Κεντρικό ρόλο στο νέο καθεστώς αναλαμβάνουν οι «Δηλούντες Πάροχοι Υπηρεσιών Κρυπτοστοιχείων», δηλαδή οι πλατφόρμες ανταλλαγής, οι μεσάζοντες και οι λοιποί πάροχοι που πραγματοποιούν συναλλαγές για λογαριασμό πελατών. Οι πάροχοι υποχρεούνται να εφαρμόζουν εκτεταμένες διαδικασίες δέουσας επιμέλειας (KYC/AML), να προσδιορίζουν τη φορολογική κατοικία των χρηστών και να υποβάλλουν αναλυτικά στοιχεία για κάθε κατηγορία συναλλαγής.

Τι στοιχεία θα διαβιβάζονται

Οι πληροφορίες που θα ανταλλάσσονται περιλαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία ταυτοποίησης των δηλωτέων χρηστών, τα στοιχεία των παρόχων, καθώς και αναλυτικά δεδομένα για κάθε είδος σχετικού κρυπτοστοιχείου όπως αγορές και πωλήσεις έναντι νομίσματος, ανταλλαγές μεταξύ crypto, μεταφορές, πληρωμές λιανικής και μεταβιβάσεις προς ή από πορτοφόλια αγνώστου προορισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις συναλλαγές πληρωμών λιανικής άνω των 50.000 δολαρίων.

Έλεγχος

Με το νέο πλαίσιο, οι φορολογικές αρχές αποκτούν συνολική εικόνα της επενδυτικής δραστηριότητας κάθε χρήστη, διευκολύνοντας τους ελέγχους και τις διασταυρώσεις με τις φορολογικές δηλώσεις. Για τους ιδιώτες επενδυτές, η δραστηριότητα στα οργανωμένα ανταλλακτήρια παύει να είναι «αόρατη», ακόμη και όταν πραγματοποιείται μέσω πλατφορμών του εξωτερικού.

Παράλληλα, προβλέπονται ρητές εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η επεξεργασία των πληροφοριών θα γίνεται σύμφωνα με τον GDPR, με περιορισμένη χρονική τήρηση των δεδομένων και ειδικές διαδικασίες σε περίπτωση παραβίασης ασφάλειας. Στόχος των αρχών παραμένει σαφής: η εξομοίωση της φορολογικής μεταχείρισης των crypto με τα παραδοσιακά επενδυτικά προϊόντα και ο δραστικός περιορισμός της φοροδιαφυγής.