Αμετάβλητη αναμένεται να παραμείνει η ζήτηση για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια στο πρώτο τρίμηνο του 2026 σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας της Τράπεζας της Ελλάδος.

Επίσης αμετάβλητη αναμένεται να παραμείνει και η ζήτηση για επιχειρηματικά δάνεια στο ίδιο διάστημα.

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά στα δάνεια προς τα νοικοκυριά, τα κριτήρια χορήγησης στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων προς τα νοικοκυριά παρέμειναν αμετάβλητα, σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2025, ενώ αμετάβλητα αναμένεται να παραμείνουν και κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2026.

Οι συνολικοί όροι χορήγησης στεγαστικών δανείων έγιναν πιο χαλαροί ως έναν βαθμό κατά τη διάρκεια του δ΄ τριμήνου του 2025, στο πλαίσιο διεύρυνσης της δανειοδοτικής δραστηριότητας κυρίως μέσω της ελάφρυνσης των επιβαρύνσεων εκτός τόκων. Οι συνολικοί όροι χορήγησης των καταναλωτικών και λοιπών δανείων παρέμειναν αμετάβλητοι για το δ΄ τρίμηνο του 2025.

Η ζήτηση για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια παρέμεινε αμετάβλητη κατά το δ΄ τρίμηνο του 2025, ενώ αμετάβλητη αναμένεται να παραμείνει και κατά το α΄ τρίμηνο του 2026.

Όσον αφορά στα επιχειρηματικά δάνεια τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2025, εξέλιξη σύμφωνη με τις προσδοκίες που είχαν διατυπωθεί στην έρευνα του προηγούμενου τριμήνου. Οι τράπεζες εκτιμούν ότι τα κριτήρια θα παραμείνουν αμετάβλητα κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2026.

Οι συνολικοί όροι χορήγησης δανείων προς τις ΜΧΕ παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητοι σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2025.