Ιδιαιτέρως θετικά αποτελέσματα για την αγορά εργασίας αποτυπώνει η ετήσια έκθεση «ΕΡΓΑΝΗ» για το 2025.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του, σε μία χρονιά που η ανεργία μειώθηκε στο 7,5% τον Δεκέμβριο 2025 έναντι 9,4% τον Δεκέμβριο 2024, στο χαμηλότερο ποσοστό των 18 τελευταίων ετών και στο δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στην ιστορία της χώρας, τα στοιχεία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» για τη μισθωτή εργασία επιβεβαιώνουν τη σταθερά ανοδική πορεία της απασχόλησης, αλλά και των αμοιβών.

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, δήλωσε:

«Η πολιτική μας για τα ζητήματα της εργασίας και οι δράσεις μας για την αύξηση της απασχόλησης και την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών αποδίδουν απτά, άμεσα και θετικά αποτελέσματα. Το 2026 συνεχίζουμε την προσπάθεια για τη δημιουργία ολοένα και περισσότερων και πιο ποιοτικών θέσεων απασχόλησης. Με κάθε πρωτοβουλία και κάθε δράση μας, θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί και χρήσιμοι στους πολίτες».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το 2025:

Από τον Δεκέμβριο 2019 έως τον Δεκέμβριο 2025, έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 563.000 νέες θέσεις εργασίας, αριθμός που αποτυπώνεται στις μηνιαίες ροές απασχόλησης.

Η πλήρης απασχόληση αυξήθηκε στο 78,5% από το 76,4% το 2024. Εφέτος, 106.047 περισσότεροι εργαζόμενοι εργάζονται με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης. Το 2019, η πλήρης απασχόληση ήταν της τάξης του 69%, έκτοτε σημειώνοντας αύξηση κατά 9,3 ποσοστιαίες μονάδες.

Ως εκ τούτου, σήμερα, εργάζονται με πλήρη απασχόληση 557.925 περισσότεροι εργαζόμενοι σε σχέση με το 2019.Το χάσμα μισθωτής απασχόλησης ανδρών-γυναικών μειώθηκε στις 3,6 μονάδες (51,81% άντρες-48,19% γυναίκες), από 6,7 μονάδες το 2019.

Σήμερα, εργάζονται με σχέση μισθωτής εργασίας 1.185.757 γυναίκες, δηλαδή 259.480 περισσότερες από ό,τι το 2019.

Ο μέσος μισθός πλήρους και μερικής απασχόλησης αυξήθηκε στα 1.362,66 ευρώ από τα 1342 ευρώ το 2024.

Συνολικά, από το 2019, η αύξηση του μέσου μισθού είναι 30,3% (1.362.66 ευρώ έναντι 1.046 ευρώ).

Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης αυξήθηκε στα 1.516 ευρώ από 1.478 ευρώ το 2024 και 1.264 ευρώ το 2019, παρουσιάζοντας συνολική αύξηση 20%.

Το 63,5% των μισθωτών, δηλαδή σχεδόν 2 στους 3, αμείβεται με μέσο μισθό πάνω από 1.000 ευρώ. Το ποσοστό αυτό ήταν 53,7% το 2024 και μόλις 36,3% το 2019, εμφανίζοντας συνολική αύξηση κατα 75%.

Τελος, σχεδόν 1 στους 4 μισθωτούς (24,29%) αμείβεται σήμερα με μισθό από 1.001 έως 1.200 ευρώ, γεγονός που αποτυπώνει τη διεύρυνση του συγκεκριμένου μισθολογικού κλιμακίου σε σχέση με το 2024 (19,36%) και ιδίως συγκριτικά με το 2019, όταν σε αυτό το κλιμάκιο συγκαταλεγόταν μόλις 1 στους 10 μισθωτούς.