Η ελληνική αγορά ακινήτων εισέρχεται στο 2026 με θετικές αλλά σαφώς επιλεκτικές προοπτικές, καθώς η ανάπτυξη δεν κατανέμεται ομοιόμορφα σε όλους τους τομείς, ενώ οι διαρθρωτικές αδυναμίες εξακολουθούν να επηρεάζουν τη συνολική εικόνα της αγοράς. Σύμφωνα με το Property Market Outlook for Greece του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, η δυναμική διατηρείται σε συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων, την ώρα που άλλες εμφανίζουν σημάδια επιβράδυνσης.

Η έκθεση, η οποία αποτυπώνει την πορεία του β’ εξαμήνου του 2025 και τις προβλέψεις για το α’ εξάμηνο του 2026, καταγράφει θετικές προοπτικές για τα ξενοδοχεία, τη δεύτερη κατοικία και τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Οι τομείς αυτοί στηρίζονται στη μακροοικονομική σταθερότητα, στην αυξημένη τουριστική ζήτηση, στην πρόοδο έργων αστικής ανάπλασης και στη βελτιωμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Αντίθετα, πιο συγκρατημένη εικόνα παρουσιάζουν τα γραφεία, οι εμπορικοί και οι αποθηκευτικοί χώροι, όπου η δραστηριότητα επηρεάζεται από το υψηλό κόστος κατασκευής και τη μεταβαλλόμενη ζήτηση.

Κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, η αγορά κινήθηκε θετικά κυρίως στον ξενοδοχειακό κλάδο και στην κατοικία, με βασικούς μοχλούς το έντονο ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών, την ανθεκτικότητα της εγχώριας ζήτησης και την άνοδο του ποιοτικού τουρισμού. Παράλληλα, τα οικιστικά ακίνητα χαρακτηρίζονται ως υπερτιμημένα, ενώ ο τομέας των γραφείων εμφάνισε χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με προηγούμενες περιόδους.

Κεντρική πρόκληση για την αγορά παραμένει το ζήτημα της στέγασης. Η περιορισμένη προσφορά κατάλληλων και προσιτών κατοικιών συνεχίζει να ασκεί πιέσεις, τόσο στην κοινωνική συνοχή όσο και στη λειτουργία της αγοράς. Η έκθεση υπογραμμίζει την ανάγκη προσέλκυσης θεσμικών διεθνών επενδυτών που μπορούν να υλοποιήσουν μεγάλης κλίμακας οικιστικές αναπτύξεις, να στηρίξουν την αστική αναγέννηση και να αυξήσουν ουσιαστικά την προσφορά κατοικιών.

Για το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι προοπτικές παραμένουν θετικές αλλά συγκρατημένες. Η συνολική εικόνα στηρίζεται στη σταθερή πορεία της ελληνικής οικονομίας, στην εξέλιξη μεγάλων έργων που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους και στη συνέχιση των επενδύσεων σε επιλεγμένους τομείς. Την ίδια στιγμή, οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη διεθνή γεωπολιτική αβεβαιότητα, το υψηλό κόστος κατασκευής, τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού και το περιορισμένο απόθεμα προσιτής κατοικίας εξακολουθούν να βαραίνουν τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Επιτροπής Ακίνητης Περιουσίας και Ανάπτυξης του Επιμελητηρίου, Λευτέρης Σικαλίδης, επισημαίνει ότι η ελληνική αγορά ακινήτων μεταβαίνει σε ένα πιο ώριμο και επιλεκτικό μοντέλο ανάπτυξης, με σαφείς διαφοροποιήσεις ανά τομέα και κατηγορία ακινήτων, ενώ το στεγαστικό ζήτημα αναδεικνύεται σε βασικό παράγοντα που θα καθορίσει τις εξελίξεις των επόμενων ετών.