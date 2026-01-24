Οι τιμές των κατοικιών στην Αττική συνέχισαν να κινούνται έντονα ανοδικά την τριετία 2022–2025, με την αγορά να δείχνει ότι η άνοδος δεν αφορά πλέον μόνο τις «παραδοσιακά ακριβές» περιοχές, αλλά διαχέεται σταδιακά σε όλο το λεκανοπέδιο.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα έρευνας της ReDataset, η οποία καταγράφει ότι ακόμη και οι οικονομικότερες ζώνες –εκεί όπου τα προηγούμενα χρόνια στρεφόταν μεγάλο μέρος της ζήτησης– χάνουν σταδιακά το πλεονέκτημα της χαμηλής τιμής, καθώς οι αυξήσεις συσσωρεύονται.

Η εικόνα διαφοροποιείται ανά περιοχή, ωστόσο το γενικό μοτίβο είναι κοινό: η πίεση της ζήτησης, σε συνδυασμό με τη χαμηλή προσφορά διαθέσιμου ποιοτικού αποθέματος, λειτουργεί ως σταθερός μηχανισμός ανόδου. Παράλληλα, η κτηματαγορά στην Ελλάδα δείχνει να διατηρεί το «momentum» της, παρά τις διεθνείς οικονομικές πιέσεις και το περιβάλλον αβεβαιότητας που επικρατεί σε πολλές ευρωπαϊκές αγορές.

Στην Κεντρική Αθήνα, οι μέσες τιμές διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 37,4% σε σύγκριση με το 2022, αποτυπώνοντας την ένταση της ζήτησης στις γειτονιές του κέντρου. Σε επίπεδο τιμών ανά τετραγωνικό, η Καισαριανή εξακολουθεί να εμφανίζει τις υψηλότερες τιμές, στοιχείο που συνδέεται με τη σταθερή ζήτηση και τη διαχρονική ελκυστικότητα της περιοχής. Στον αντίποδα, το Γαλάτσι παραμένει –με βάση τα στοιχεία για το 2025– η πιο προσιτή επιλογή στην ίδια ζώνη, παρότι και εκεί οι τιμές έχουν ανοδική πορεία.

Βόρεια Προάστια: Η Νέα Ιωνία «τρέχει» πιο γρήγορα από όλους

Στα Βόρεια Προάστια, η Νέα Ιωνία καταγράφει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση τιμών στην περιοχή, ενώ παραμένει ταυτόχρονα η φθηνότερη επιλογή της ζώνης για το 2025. Η εικόνα αυτή θεωρείται ενδεικτική της δυναμικής που εμφανίζουν οι περιοχές που ξεκινούν από χαμηλότερη βάση, καθώς κάθε ανοδική μεταβολή αποτυπώνεται πιο έντονα ποσοστιαία. Συνολικά, η μέση αύξηση τιμών στα Βόρεια Προάστια φτάνει το +28,3% σε σχέση με το 2022.

Στα Νότια Προάστια, τη μεγαλύτερη άνοδο τιμών εμφανίζουν το Μοσχάτο–Ταύρος και η Καλλιθέα, περιοχές που το 2022 συγκαταλέγονταν στις πιο προσιτές της ζώνης. Η μετατόπιση της ζήτησης προς οικονομικότερες επιλογές φαίνεται να λειτούργησε ως «μοχλός» ανατίμησης, με το Μοσχάτο–Ταύρο να καταγράφει ενδεικτικά μέση αύξηση +34,8% έναντι του 2022.

Πειραιάς: Ο απόλυτος πρωταγωνιστής

Ο Πειραιάς ξεχωρίζει ως ο μεγάλος πρωταγωνιστής του 2025, καθώς εμφανίζεται να είναι ταυτόχρονα η ακριβότερη περιοχή και εκείνη με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση τιμών σε όλη την Αττική. Η μέση άνοδος των τιμών διαμερισμάτων φτάνει το +45,2% σε σχέση με το 2022, εξέλιξη που αποδίδεται σε παράγοντες όπως η ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας, η βραχυχρόνια μίσθωση και η βελτίωση υποδομών.

Στη Δυτική Αθήνα, το Ίλιον διατηρεί τον χαρακτήρα της πιο προσιτής περιοχής για το 2025, όμως αυτό συνοδεύεται από έντονη ανατίμηση. Αντίστοιχα, στο Αιγάλεω η μέση άνοδος τιμών αγγίζει το +36,1% σε σύγκριση με το 2022, δείχνοντας ότι ακόμη και οι οικονομικότερες περιοχές δεν μένουν εκτός της γενικότερης ανοδικής τάσης.

Σε αυτό το περιβάλλον, η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι οι τιμές δεν έχουν πιάσει «ταβάνι» και ότι η ανοδική τάση αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς η ζήτηση παραμένει ισχυρή και η προσφορά περιορισμένη. Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεσή της, το 2026 προδιαγράφεται ως χρονιά «συγκρατημένης αλλά σταθερής ανόδου», με την αγορά να συνεχίζει να λειτουργεί υπό το βάρος της μεγάλης απόκλισης ανάμεσα στη ζήτηση και το διαθέσιμο ποιοτικό απόθεμα.