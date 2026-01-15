Ο Γιάννης Μπρατάκος υπογράμμισε τη σημασία της οικονομικής διπλωματίας που μεταφράζεται σε απτά οφέλη για τις επιχειρήσεις.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή τη συνάντησή του με τον πρέσβη του Λουξεμβούργου στην Ελλάδα, Paul Schmit.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι προοπτικές ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς, όπως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τα επενδυτικά κεφάλαια, η ναυτιλία, η άμυνα, η καινοτομία και η πράσινη μετάβαση.

Όπως αναφέρει αναλυτικά ο κ. Μπρατάκος:

«Η οικονομική διπλωματία αποκτά πραγματικό νόημα όταν οδηγεί σε συγκεκριμένες συνέργειες και μετρήσιμα αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, είχα τη χαρά να συναντηθώ με τον Paul Schmit, Πρέσβη του Λουξεμβούργου στην Ελλάδα, και να συζητήσουμε τις προοπτικές ενίσχυσης της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, σε τομείς όπως οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και τα επενδυτικά κεφάλαια, η ναυτιλία, η άμυνα, η καινοτομία και η πράσινη μετάβαση.

Η Ελλάδα εξελίσσεται σε έναν αξιόπιστο και δυναμικό επενδυτικό εταίρο, με σταθερότητα, εξωστρέφεια και στρατηγικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή, ενώ το Λουξεμβούργο αποτελεί διεθνές κέντρο χρηματοδότησης, επενδύσεων και διαχείρισης κεφαλαίων. Η ενίσχυση των θεσμικών και επιχειρηματικών διαύλων μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες και προστιθέμενη αξία για τις επιχειρήσεις και των δύο χωρών».