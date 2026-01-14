Η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης (ΕΖΑ) διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της στην ελληνική αγορά, εντάσσοντας την εμβληματική ισπανική μπύρα SAN MIGUEL και ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική συνεργασία της με τη Mahou San Miguel. Η νέα προσθήκη έρχεται σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού για τον κλάδο, με τις εταιρείες να αναζητούν ισχυρά brands και σαφή διαφοροποίηση στο ράφι και στην on-trade αγορά.

Η SAN MIGUEL θα διανέμεται στην Ελλάδα αποκλειστικά από την ΕΖΑ από τον Μάρτιο του 2026, με στόχο να αξιοποιηθεί το οργανωμένο δίκτυο διανομής της εταιρείας και να εξασφαλιστεί γρήγορη, αποτελεσματική κάλυψη της αγοράς.

Η συμφωνία με τη Mahou San Miguel και το «στοίχημα» του portfolio

Η ένταξη της SAN MIGUEL εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της συνεργασίας της ΕΖΑ με τη Mahou San Miguel, έναν από τους κορυφαίους ζυθοποιητικούς ομίλους της Ευρώπης με μακρά ιστορία και διεθνή παρουσία. Για την ΕΖΑ, η κίνηση διαβάζεται ως επένδυση στο προϊοντικό της αποτύπωμα, με έμφαση σε ετικέτες που διαθέτουν αναγνωρισιμότητα εκτός Ελλάδας και μπορούν να «μιλήσουν» σε κοινό που αναζητά πιο διεθνείς επιλογές.

Παράλληλα, η εταιρεία τοποθετεί την απόφαση μέσα στο συνολικό αναπτυξιακό της πλάνο, το οποίο επικεντρώνεται στην ανανέωση και αναβάθμιση της γκάμας, με brands που έχουν ήδη δοκιμαστεί σε μεγάλες αγορές και θεωρούνται διεθνώς αναγνωρισμένα.

Τι φέρνει η San Miguel στο ράφι

Η SAN MIGUEL περιγράφεται ως η κορυφαία σε εξαγωγές Ισπανική μπύρα παγκοσμίως, με ιστορία άνω των 130 ετών. Πρόκειται για Pale Lager με λαμπερό χρυσοκίτρινο χρώμα, πλούσια αρώματα και ισορροπημένη, δροσερή γεύση, ενώ ο απαλός λυκίσκος δίνει διακριτική πικράδα που την καθιστά εύκολα αναγνωρίσιμη.

Για την ΕΖΑ, η ετικέτα λειτουργεί ως συμπληρωματικό «όπλο» μέσα στο portfolio, στοχεύοντας σε κατανάλωση που συνδέεται με διεθνές προφίλ και καθαρή ταυτότητα brand, στοιχείο που συχνά μεταφράζεται σε καλύτερη τοποθέτηση στο κανάλι της εστίασης και σε ισχυρότερη παρουσία σε σημεία με υψηλή επισκεψιμότητα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΖΑ, Νικήτας Ασπιώτης, δήλωσε: «Η ενίσχυση της συνεργασίας μας με τη Mahou San Miguel και η ένταξη της SAN MIGUEL στο χαρτοφυλάκιό μας αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ΕΖΑ. Είναι ιδιαίτερη χαρά για εμάς να υποδεχόμαστε στο portfolio μας μια εμβληματική διεθνή μάρκα και να συνεργαζόμαστε με έναν όμιλο που μοιράζεται τις ίδιες αξίες ποιότητας και εξέλιξης. Η SAN MIGUEL ενισχύει ουσιαστικά τη θέση μας σε ένα απαιτητικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας να προσφέρουμε στους Έλληνες καταναλωτές μπύρες με ξεκάθαρη ταυτότητα και διεθνή χαρακτήρα».