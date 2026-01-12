Η ελληνική αγορά πολυτελών ακινήτων εισέρχεται σε μια νέα, ώριμη και διεθνώς ευθυγραμμισμένη εποχή, καθώς η Roula Rouva – Forbes Global Properties παρουσιάζει μια στρατηγική προσέγγιση που επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο τα πραγματικά premium ακίνητα τοποθετούνται στην παγκόσμια αγορά: μέσω διεθνών online δημοπρασιών, χωρίς ελάχιστη τιμή (no reserve).

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, πολυτελής κατοικία στην Κέρκυρα, με τιμή πώλησης €3.000.000, εντάσσεται σε διεθνή online δημοπρασία, σε συνεργασία με τη Concierge Auctions, τον κορυφαίο διεθνή οργανισμό δημοπρασιών πολυτελών ακινήτων.

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί από τις 20 έως τις 28 Ιανουαρίου, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά από σήμερα, με starting bids από €1.000.000, έως και τις 19 Ιανουαρίου. Το ακίνητο θα πωληθεί οριστικά στον υψηλότερο πλειοδότη, μέσα από μια απολύτως διαφανή και ανταγωνιστική διαδικασία, όπου η τελική αξία διαμορφώνεται αποκλειστικά από την ίδια την αγορά.

Η επιλογή της δημοπρασίας δεν αποτελεί ένδειξη πίεσης ή ανάγκης πώλησης. Αντιθέτως, πρόκειται για μια συνειδητή στρατηγική απόφαση τοποθέτησης ενός μοναδικού asset στο κατάλληλο διεθνές περιβάλλον. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το auction model εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες σε αντικείμενα υψηλής αξίας, ακριβώς επειδή αποκαλύπτει και ενισχύει την πραγματική τους αξία μέσα από τη σπανιότητα, τη ζήτηση και τον ανταγωνισμό.

Όπως ακριβώς συμβαίνει σε έναν διεθνή οίκο δημοπρασιών τέχνης -όπου ένα σημαντικό έργο ξεκινά με μια τιμή εκκίνησης και, μέσα από τη δυναμική της διαδικασίας, μπορεί να καταλήξει σε πολύ υψηλότερη αποτίμηση- έτσι και ένα πραγματικά μοναδικό ακίνητο, όταν τοποθετείται σωστά, δεν υποτιμάται. Αναβαθμίζεται. Αρκεί να σκεφτεί κανείς πώς θα μπορούσε να δημοπρατηθεί ένας πίνακας του Pablo Picasso: η αρχική τιμή δεν ορίζει την αξία του έργου· την αξία την ορίζει η ίδια η αγορά, μέσα από τη ζήτηση και τον ανταγωνισμό. Με την ίδια λογική, η διαδικασία της δημοπρασίας οδηγεί το ακίνητο εκεί ακριβώς που ανήκει: στην πραγματική του αξία.

Η Κέρκυρα, και ειδικότερα η περιοχή γύρω από την Παλιά Πόλη, αποτελεί ιδανικό παράδειγμα εφαρμογής αυτής της φιλοσοφίας. Η εξαιρετικά περιορισμένη προσφορά αντίστοιχων ακινήτων, η έντονη πολιτιστική ταυτότητα και η σταθερή διεθνής ζήτηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους καθιστούν την περιοχή ιδανική για ένα μοντέλο που δεν στοχεύει απλώς στην πώληση, αλλά στη σωστή, διεθνή τοποθέτηση του asset.

Για τους υποψήφιους επενδυτές, η διαδικασία προσφέρει πρόσβαση σε ένα ακίνητο που σπάνια εμφανίζεται στην ανοικτή αγορά, με ξεκάθαρους όρους, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ίσους κανόνες συμμετοχής. Όλοι οι πλειοδότες συμμετέχουν μέσω διεθνούς online πλατφόρμας και βρίσκονται ταυτόχρονα σε τηλεφωνική επικοινωνία με προσωπικό bid assistant, μέσω ιδιωτικής και καταγεγραμμένης γραμμής, διασφαλίζοντας απόλυτη διαφάνεια και πλήρη υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων, η στρατηγική αυτή απαντά σε ένα βασικό ζητούμενο της σύγχρονης αγοράς: ταχύτητα, διεθνή προβολή και βεβαιότητα αποτελέσματος. Μέσα από προσεκτική επιλογή ακινήτων, παγκόσμια έκθεση και πρόσβαση σε πιστοποιημένους αγοραστές με πραγματική αγοραστική δυνατότητα, η διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε ολοκλήρωση πώλησης εντός σαφούς χρονικού πλαισίου -μια φιλοσοφία πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη διαχρονική δέσμευση της Roula Rouva – Forbes Global Properties για αποτέλεσμα, ακόμη και εντός τριών μηνών, όταν πληρούνται τα κατάλληλα κριτήρια.

Η ιδρύτρια και CEO της εταιρείας, Roula Rouva, σημειώνει: «Η διεθνής αγορά πολυτελών ακινήτων δεν λειτουργεί πλέον με όρους τύχης, αλλά στρατηγικής. Τα πραγματικά μοναδικά ακίνητα χρειάζονται το σωστό περιβάλλον για να αναδειχθεί η αξία τους. Η δημοπρασία, όταν εφαρμόζεται σωστά, δεν μειώνει την αξία -την αποκαλύπτει και την ενισχύει. Όπως ακριβώς συμβαίνει με τα σπουδαία έργα τέχνης, έτσι και τα μοναδικά ακίνητα φτάνουν στην πραγματική τους αξία μέσα από τη δυναμική της διεθνούς ζήτησης. Μέσα από τη Forbes Global Properties και τις στρατηγικές μας συνεργασίες, τοποθετούμε τα ελληνικά premium ακίνητα εκεί που πραγματικά ανήκουν: στη διεθνή σκηνή».

Η πρωτοβουλία αυτή δεν αφορά μόνο ένα ακίνητο στην Κέρκυρα. Σηματοδοτεί μια ευρύτερη αλλαγή αντίληψης για το πώς τα ελληνικά premium assets μπορούν -και πρέπει- να προσεγγίζουν το παγκόσμιο επενδυτικό κοινό: με διαφάνεια, κύρος, στρατηγική και πραγματική υπεραξία.