Το Bitcoin ξεπέρασε χθες, Τρίτη, τα 90.000 δολάρια, ανακάμπτοντας μετά από μια ξαφνική πτώση στην τιμή του δημοφιλούς κρυπτονομίσματος τη Δευτέρα, που αιφνιδίασε τη Wall Street και «εξαφάνισε» περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Συγκεκριμένα, το Bitcoin κατέγραψε χθες άνοδο έως και 6,8%, φτάνοντας τα 92.323 δολάρια, ενώ σήμερα βρίσκεται κοντά στα 94 χιλιάδες δολάρια. Το Ether σημείωσε άλμα άνω του 8%, επαναφέροντας προσωρινά την τιμή του πάνω από τα 3.000 δολάρια. Παράλληλα, λιγότερο ρευστά κρυπτονομίσματα, όπως τα Cardano, Solana και Chainlink, σημείωσαν κέρδη άνω του 10%.

Οι επενδυτές αποδίδουν την πρόσφατη άνοδο των τιμών σε μια σειρά θετικών εξελίξεων μετά από εβδομάδες μειωμένης ζήτησης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα σχόλια του προέδρου της SEC, Πολ Άτκινς, σχετικά με τα σχέδια για την ανακοίνωση μέτρων που θα αφορούν μια «καινοτόμα εξαίρεση» για εταιρείες ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και η απόφαση της Vanguard Group να επιτρέψει τη διαπραγμάτευση ETF και αμοιβαίων κεφαλαίων που κατέχουν κυρίως κρυπτονομίσματα, στην πλατφόρμα της.

«Φαίνεται ότι πρόκειται για έναν συνδυασμό ειδήσεων που αφορούν τον κλάδο και την προσαρμογή των κρυπτονομισμάτων στην ευρύτερη αγορά, γεγονός που τροφοδοτεί αυτή τη δυνατή κίνηση των τιμών», δήλωσε ο Jasper De Maere, στρατηγικός αναλυτής της Wintermute.

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υποχώρησαν αρχικά τη Δευτέρα, σύμφωνα με το Bloomberg, μετά τα σχόλια του διευθύνοντος συμβούλου της Strategy Inc. το Σαββατοκύριακο, ότι υπήρχε πιθανότητα η εταιρεία να πουλήσει μέρος του Bitcoin που κατέχει για να καλύψει τις υποχρεώσεις της σε περίπτωση που χρειαστεί.