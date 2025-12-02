Σχεδόν 1 δισ. δολάρια μοχλευμένων επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα χάθηκαν τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια μιας ακόμα απότομης πτώσης των τιμών, η οποία έδωσε ώθηση σε ένα νέο κύμα πωλήσεων.

Συγκεκριμένα το Bitcoin υποχώρησε έως και 8% φτάνοντας τα 83.824 δολάρια, φέρνοντας τη συνολική πτώση του από τις αρχές Οκτωβρίου στο σχεδόν 30%. Το Ether κατρακύλησε έως και 10% φτάνοντας τα 2.719 δολάρια, καθώς έχει χάσει το 36% της αξίας του τις τελευταίες επτά εβδομάδες. Η καθοδική πορεία της αγοράς έχει πλήξει ακόμα περισσότερο τα μικρότερα, λιγότερο ρευστά tokens, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η αγορά των κρυπτονομισμάτων παραμένει σε αστάθεια εδώ και αρκετές εβδομάδες αφότου χάθηκαν περίπου 19 δισ. δολάρια σε επενδύσεις με μόχλευση στις αρχές Οκτωβρίου, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αναστάτωσε τις αγορές με νέες απειλές για εφαρμογή υψηλότερων δασμών. Λίγες ημέρες πριν, το Bitcoin είχε φτάσει σε ιστορικό υψηλό 126.251 δολάρια.

«Ο Δεκέμβριος ξεκινά με χαμηλή διάθεση για ρίσκο», δήλωσε ο Σον ΜακΝάλτι, επικεφαλής διαπραγμάτευσης παραγώγων για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού στη FalconX. «Η μεγαλύτερη ανησυχία είναι οι περιορισμένες εισροές σε Bitcoin ETFs και η έλλειψη αγοραστών όταν οι τιμές πέφτουν. Περιμένουμε οι δομικές δυσκολίες να συνεχιστούν όλο τον μήνα. Σημαντικό επίπεδο στήριξης για το Bitcoin παραμένουν τα 80.000 δολάρια».

Τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία έχουν επηρεαστεί, σύμφωνα με το Bloomberg, από τις γενικότερες μεταβολές στις παγκόσμιες αγορές, με τους traders στις ΗΠΑ να ξεκινούν την εβδομάδα σε μειονεκτική θέση.