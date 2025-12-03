Οι συνταξιούχοι θα δουν νωρίτερα φέτος τα χρήματα των συντάξεων Ιανουαρίου στους λογαριασμούς τους, ώστε να μπορέσουν να προγραμματίσουν καλύτερα τα έξοδα των εορτών.

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Νέοι συνταξιούχοι από 1/1/2017 (ν.4387/2016) – Όλες οι νέες συντάξεις μετά την 1/1/2017

ΟΑΕΕ – Μη μισθωτοί

ΟΓΑ – Αγρότες

ΕΤΑΑ (μη μισθωτοί) – Ελεύθεροι επαγγελματίες / επιστήμονες

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025