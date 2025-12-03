Οι συνταξιούχοι θα δουν νωρίτερα φέτος τα χρήματα των συντάξεων Ιανουαρίου στους λογαριασμούς τους, ώστε να μπορέσουν να προγραμματίσουν καλύτερα τα έξοδα των εορτών.
Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025
- Νέοι συνταξιούχοι από 1/1/2017 (ν.4387/2016) – Όλες οι νέες συντάξεις μετά την 1/1/2017
- ΟΑΕΕ – Μη μισθωτοί
- ΟΓΑ – Αγρότες
- ΕΤΑΑ (μη μισθωτοί) – Ελεύθεροι επαγγελματίες / επιστήμονες
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
- ΙΚΑ – Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα
- ΝΑΤ – Ναυτικοί
- Δημόσιο – Συνταξιούχοι δημοσίου
- Λοιπά ταμεία ΕΦΚΑ (Μισθωτών) – Ίδιες ημερομηνίες με Δημόσιο