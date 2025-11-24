Η έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού άνοιξε και επίσημα τον δρόμο για μία από τις πιο σημαντικές κινήσεις στον κλάδο των αλλαντικών τα τελευταία χρόνια. Με την υπ’ αριθ. 895/2025 απόφαση, η ΥΦΑΝΤΗΣ αποκτά τον αποκλειστικό έλεγχο της ΝΙΚΑΣ και έτσι προχωρά και τυπικά η συμμαχία των δύο ιστορικών ονομάτων στον χώρο των αλλαντικών.

Η σύμπραξη ΥΦΑΝΤΗΣ–ΝΙΚΑΣ ενώνει δύο από τα πιο αναγνωρίσιμα και καθιερωμένα brands της ελληνικής αγοράς τυποποιημένων τροφίμων. Για την ΥΦΑΝΤΗΣ, η εξαγορά αποτελεί στρατηγικό βήμα ενίσχυσης της παρουσίας της, ειδικά σε κατηγορίες όπου η ΝΙΚΑΣ είχε ιδιαίτερη καταναλωτική αναγνωρισιμότητα. Για τη ΝΙΚΑΣ, η ένταξη σε έναν μεγαλύτερο όμιλο δημιουργεί νέες δυνατότητες για διεύρυνση της παρουσίας της σε λιανεμπορικά κανάλια και στη μαζική εστίαση.

Η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, εξετάζοντας δεδομένα που συγκέντρωσε από την εξαγοράζουσα εταιρεία, τους ανταγωνιστές, τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ και σχετικές αποφάσεις ελληνικής και ευρωπαϊκής νομολογίας, κατέληξε ομόφωνα ότι η συγκέντρωση δεν προκαλεί προβλήματα ανταγωνισμού. Ο κλάδος των αλλαντικών χαρακτηρίζεται από μεγάλη μεταβλητότητα μεριδίων, εγχώριες πρώτες ύλες, σημαντικό αριθμό μικρομεσαίων παραγωγών και ισχυρή πίεση από προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, ενώ οι σχετικές αγορές διακρίνονται ανά είδος κρέατος – πουλερικά, χοιρινό, βοδινό – και ανά κανάλι διανομής, στοιχείο κρίσιμο για την ανάλυση της Επιτροπής.

Παράλληλα, ο κλάδος βασίζεται κυρίως σε εγχώριες πρώτες ύλες και χαρακτηρίζεται από την ικανότητα των επιχειρήσεων να παράγουν σχεδόν όλους τους τύπους αλλαντικών, γεγονός που ενισχύει τη δυναμικότητά του. Επιπλέον, η Επιτροπή επισημαίνει ότι δεν υπάρχουν νομικοί ή διαρθρωτικοί δεσμοί μεταξύ των συμμετεχόντων, ενώ η αξιολόγηση στηρίχθηκε και σε προηγούμενες αποφάσεις ελληνικής και ευρωπαϊκής νομολογίας καθώς και σε συναφείς κλαδικές μελέτες, λαμβάνοντας υπόψη και την ασυμμετρία των μεριδίων αγοράς.

Στην αγορά των αλλαντικών από πουλερικά που διατίθενται στη λιανική, η νέα οντότητα θα κατέχει μερίδιο 30-40%, ωστόσο δραστηριοποιείται ήδη ανταγωνιστής με παρόμοιο μερίδιο. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι τα τελευταία χρόνια τα μερίδια των εταιρειών παρουσιάζουν συνεχείς αυξομειώσεις, γεγονός που διατηρεί τη δυναμικότητα του ανταγωνισμού.

Πώς διαμορφώνονται οι επιμέρους αγορές

Στα αλλαντικά χοιρινού στη λιανική, το νέο σχήμα θα συγκεντρώνει πάνω από 20-30%, όμως η προσαύξηση από τη ΝΙΚΑΣ κρίνεται περιορισμένη, ενώ ο ισχυρότερος παίκτης της αγοράς παραμένουν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Σε άλλες κατηγορίες – όπως τα αλλαντικά βόειου κρέατος, τα λουκάνικα ή τα προϊόντα που κατευθύνονται στη μαζική εστίαση – η νέα οντότητα δεν υπερβαίνει τα όρια που θα δημιουργούσαν επηρεαζόμενες αγορές. Οι αυξήσεις μεριδίων είναι κάτω του 5% και δεν θεωρούνται σημαντικές.

Το συμπέρασμα της Επιτροπής

Η συνολική αξιολόγηση έδειξε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις δημιουργίας ή ενίσχυσης δεσπόζουσας θέσης. Οι πολλοί μικρομεσαίοι παίκτες, η διαπραγματευτική ισχύς των σούπερ μάρκετ, η δυναμικότητα των επωνύμων brands και η υψηλή ζήτηση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας λειτουργούν ως παράγοντες που εξισορροπούν την επίδραση της συγκέντρωσης.

Η «συμμαχία» ΥΦΑΝΤΗΣ–ΝΙΚΑΣ διαμορφώνει ένα νέο σχήμα στον κλάδο, χωρίς όμως να μεταβάλλει τη συνολική ανταγωνιστική δομή της αγοράς, όπως προκύπτει από την επίσημη απόφαση.

Η ιστορική διαδρομή των δύο εταιρειών

Η Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ιδρύθηκε το 1966 και έχει συνδέσει την πορεία της με τη μακρά παράδοση της ελληνικής αλλαντοποιίας. Από την αρχή της διαδρομής της, στόχος της ήταν η παραγωγή εκλεκτών αλλαντικών με έμφαση στην ποιότητα και τη γεύση. Με σημαντικές καινοτομίες σε κάθε δεκαετία, όπως το χωριάτικο λουκάνικο σε μπουκιά το 1982, την εισαγωγή της καπνιστής γαλοπούλας το 1995 και τα αλλαντικά μοσχαριού που ακολούθησαν, η ΝΙΚΑΣ διατήρησε ισχυρή παρουσία στην αγορά. Το 2016 υιοθέτησε πλήρως προϊόντα χωρίς γλουτένη, ενώ το 2023 λάνσαρε τη σειρά «NIKAS Ελληνική Κουζίνα» με έτοιμα γεύματα χωρίς συντηρητικά και με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο.

Η Υφαντής Α.Β.Ε.Ε. ξεκίνησε το 1979 ως οικογενειακή επιχείρηση παραγωγής αλλαντικών, με στόχο να καθιερωθεί ως μία από τις κορυφαίες δυνάμεις της ελληνικής αγοράς τροφίμων. Με σταθερή έμφαση στην ποιότητα, την ασφάλεια και την υψηλή διατροφική αξία, η εταιρεία επεκτάθηκε σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων που περιλαμβάνει αλλαντικά, σαλάτες, πίτσες, κατεψυγμένα κρεατοσκευάσματα, τυροκομικά, έτοιμα γεύματα, λαχανικά και φυτικά υποκατάστατα κρέατος και τυριού. Σήμερα, η Υφαντής διαθέτει δυναμική παρουσία τόσο στη λιανική όσο και στη μαζική εστίαση, αποτελώντας έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους ομίλους της ελληνικής αγοράς τροφίμων.