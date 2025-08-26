Μια σημαντική επιχειρηματική κίνηση ολοκληρώθηκε και επίσημα με την Bespoke SGA Holdings του επιχειρηματία Σπύρου Θεοδωρόπουλου και την ΥΦΑΝΤΗΣ να υπογράφουν δεσμευτική συμφωνία για την πώληση του 100% των μετοχών της Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

«Η συμφωνία πώλησης της ΝΙΚΑΣ στην ΥΦΑΝΤΗΣ αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς ολοκληρώνεται με επιτυχία ένας κύκλος στρατηγικής ανάπτυξης και εξυγίανσης. Είμαστε υπερήφανοι που συμβάλαμε στη διατήρηση της ιστορικής ταυτότητας της ΝΙΚΑΣ και στην ενίσχυση της θέσης της σε έναν ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι υπό την καθοδήγηση της ΥΦΑΝΤΗΣ, η ΝΙΚΑΣ θα συνεχίσει τη δυναμική πορεία της, προς όφελος των εργαζομένων, των συνεργατών και των καταναλωτών της. Ευχαριστούμε θερμά τη διοίκηση και το ανθρώπινο δυναμικό της ΝΙΚΑΣ για τη διαχρονική τους προσήλωση και συμβολή», δήλωσε ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Bespoke SGA Holdings Α.Ε.

Από την πλευρά του, ο κ. Αλέξιος Υφαντής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Α&Χ ΥΦΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε., επεσήμανε: «Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε στην οικογένεια ΥΦΑΝΤΗΣ τη ΝΙΚΑΣ αφού με τη συμφωνία αυτή, δύο ιστορικές εταιρίες ενώνουν τις δυνάμεις τους. Η ΥΦΑΝΤΗΣ και η ΝΙΚΑΣ κουβαλούν πλούσια κληρονομιά και τεχνογνωσία ενώ απολαμβάνουν εδώ και δεκαετίες την εμπιστοσύνη της ελληνικής αγοράς. Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες και των δύο εταιριών, διατηρώντας όμως τον χαρακτήρα και την ταυτότητά τους, και την ίδια στιγμή να χαράξουμε μια νέα, δυναμική πορεία με οδηγό την καινοτομία και την ευθύνη απέναντι στον καταναλωτή και την αγορά. Σεβόμαστε βαθιά το έργο και την πορεία της ΝΙΚΑΣ και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και στην εξυπηρέτηση του καταναλωτή.

Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα ακόμα ισχυρότερο μέλλον για τον ελληνικό κλάδο τροφίμων, με προοπτική και εξωστρέφεια. Είναι μια νέα εποχή που ξεκινά – με σεβασμό στο παρελθόν και αποφασιστικότητα για το αύριο.»

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής, η οποία τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αναμένεται έως τα τέλη του έτους.

Η ΝΙΚΑΣ

Η Π. Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε., ιδρύθηκε το 1966 και από τότε έχει καταφέρει να ταυτίσει την πορεία της με την παράδοση της ελληνικής αλλαντοποιίας, που μετρά πάνω από 2.500 χρόνια. Στόχος της εταιρείας ήταν εξαρχής η δημιουργία εκλεκτών αλλαντικών με πάθος για ποιότητα και γεύση.

Σε διαχρονικό επίπεδο, η ΝΙΚΑΣ πρωτοπορεί: το 1982 λάνσαρε το χωριάτικο λουκάνικο σε μπουκιά, το 1995 εισήγαγε την καπνιστή γαλοπούλα και από τότε έχει συνεχίσει με σειρές όπως το παριζάκι γίγας και τα αλλαντικά μοσχαριού.

Σε πιο πρόσφατες δεκαετίες, η εταιρεία επεκτάθηκε συνεχώς. Το 2016, όλα τα προϊόντα της έγιναν χωρίς γλουτένη, ανταποκρινόμενα σε νέες διατροφικές ανάγκες. Το 2023 λάνσαρε τη σειρά «NIKAS Ελληνική Κουζίνα», με έτοιμα γεύματα χωρίς συντηρητικά και με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.

Η ΥΦΑΝΤΗΣ

Η Υφαντής Α.Β.Ε.Ε. ξεκίνησε το 1979 ως οικογενειακή επιχείρηση παραγωγής αλλαντικών. Η αποστολή της εξαρχής ήταν η κατάκτηση και διατήρηση ηγετικής θέσης στην αγορά τροφίμων, με την προσφορά ασφαλών προϊόντων εξαιρετικής ποιότητας και υψηλής διατροφικής αξίας.

Σήμερα, η Υφαντής καλύπτει τους πιο σημαντικούς διατροφικούς τομείς, παράγοντας και προσφέροντας μια μεγάλη γκάμα προϊόντων -αλλαντικά, σαλάτες, πίτσες, κατεψυγμένα κρεατοσκευάσματα, τυροκομικά προϊόντα, έτοιμα γεύματα, λαχανικά, φυτικά υποκατάστατα κρέατος και τυριού – ενισχύοντας αποτελεσματικά την παρουσία της στη λιανική αγορά και στον κλάδο της εστίασης.