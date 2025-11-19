Στo 74,25 % έφθασε η αποδοχή της δημόσιας πρότασης της Euronext για τα Ελληνικά Χρηματιστήρια, υπερβαίνοντας σημαντικά τον πήχη του 50%+1 μετοχή.

Στις 24 Νοεμβρίου θα ολοκληρωθεί η παράδοση των νέων μετοχών και θα ξεκινήσει η παράλληλη διαπραγμάτευση στα χρηματιστήρια του ‘Αμστερνταμ, των Βρυξελλών, της Λισαβόνας και του Παρισίου.

Με ανακοίνωση της στο Χρηματιστήριο Αθηνών η Euronext αναφέρει: Σύμφωνα με το άρθρο 23 του Νόμου 3461/2006 η Euronext ανακοινώνει την επιτυχή έκβαση της προαιρετικής δημόσιας πρότασης με ανταλλαγή μετοχών (η «Δημόσια Πρόταση»), η οποία υπεβλήθη στις 30 Ιουλίου 2025, για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,42 ευρώ η κάθε μία («Μετοχή ΑΤΗΕΧ»), εκδόσεως της ATHEX, τις οποίες η Euronext και οποιαδήποτε «πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα» (όπως ορίζονται στο άρθρο 2, περίπτωση (ε) του Νόμου) με την Euronext, δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα, με αντάλλαγμα νέες κοινές μετοχές εκδόσεως της Euronext σε ευρώ ονομαστικής αξίας 1,60 ευρώ η κάθε μία («Μετοχή του Ανταλλάγματος»), με σχέση ανταλλαγής 0,050 Μετοχής του Ανταλλάγματος προς μία (1) Μετοχή ATHEX.

Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, η οποία έληξε στις 17 Νοεμβρίου 2025, 1.962 μέτοχοι προσέφεραν νόμιμα και έγκυρα, συνολικά, 42.953.405 Μετοχές ATHEX, που αντιστοιχούν περίπου στο 74,25% των δικαιωμάτων ψήφου της ATHEX, των οποίων η άσκηση δεν τελεί σε αναστολή.

Συνεπώς, η προϋπόθεση του Μειωμένου Ελαχίστου Αριθμού Μετοχών, να έχουν προσφερθεί νόμιμα και έγκυρα, και να μην έχουν ανακληθεί 28.925.001 Μετοχές ATHEX, που αντιστοιχούν στο 50% πλέον μίας (1) Μετοχής ATHEX του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της ATHEX των οποίων η άσκηση δεν τελεί σε αναστολή, έχει ικανοποιηθεί.

Περαιτέρω διαδικασία και χρονοδιάγραμμα

Στις 24 Νοεμβρίου 2025, ο Προσφέρων θα ξεκινήσει τη διαδικασία για τη μεταβίβαση των Μετοχών ATHEX που προσφέρθηκαν νόμιμα και έγκυρα στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης.

Ο Προσφέρων θα εκδώσει τις Μετοχές του Ανταλλάγματος στις 21 Νοεμβρίου 2025 και θα παραδώσει τις Μετοχές του Ανταλλάγματος, οι οποίες αναμένεται να εισαχθούν και να τεθούν προς διαπραγμάτευση στα Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon και Euronext Paris στις 24 Νοεμβρίου 2025. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι πρώην κάτοχοι Μετοχών ATHEX που τις προσέφεραν νόμιμα και έγκυρα στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρότασης αναμένεται να λάβουν τις Μετοχές του Ανταλλάγματος που δικαιούνται, στις 24 Νοεμβρίου 2025, ενώ η εισαγωγή και η διαπραγμάτευση των Μετοχών του Ανταλλάγματος στα Euronext Amsterdam, Euronext Brussels, Euronext Lisbon και Euronext Paris θα ξεκινήσει στις 24 Νοεμβρίου 2025.

Η Deutsche Bank AG ενήργησε ως Σύμβουλος της Euronext για τη Δημόσια Πρόταση. H δικηγορική εταιρία Λαμπαδάριος και Συνεργάτες ενήργησε ως νομικός σύμβουλος της Euronext για τη συναλλαγή.

Ο Stéphane Boujnah, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Euronext, δήλωσε: «Η ένταξη της ATHEX στη Euronext αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Ελλάδα και το ευρύτερο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό περιβάλλον. Με την ένταξή της στη Euronext, η ATHEX θα γίνει μέρος ενός ισχυρού και ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού δικτύου που στοχεύει στη σύνδεση των τοπικών οικονομιών με τις παγκόσμιες αγορές. Οι εκδότες, οι χρηματιστηριακές εταιρείες και οι επενδυτές στην Ελλάδα θα επωφεληθούν από προηγμένες τεχνολογίες διαπραγμάτευσης και μετα-συναλλαγών που θα ενισχύσουν τη διεθνή θέση και ανταγωνιστικότητα της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Ανυπομονούμε να καλωσορίσουμε σύντομα τους νέους Έλληνες συναδέλφους μας που εντάσσονται στην οικογένεια της Euronext. Η εξαγορά αυτή ενισχύει περαιτέρω τον ρόλο της Euronext ως της κορυφαίας διαφοροποιημένης υποδομής αγορών στην Ευρώπη και δημιουργεί μια ισχυρή βάση για την ανάπτυξη του Ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μια περιοχή με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Παράλληλα, με χαρά επιβεβαιώνω την πρόθεσή μας να ιδρύσουμε ένα νέο Κέντρο Υποστήριξης και Τεχνολογίας σε επίπεδο Ομίλου στην Αθήνα, το οποίο θα παρέχει εξειδικευμένη υποστήριξη στις επιχειρηματικές γραμμές της Euronext. Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να επενδύσουμε στο ελληνικό ταλέντο και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη, καινοτομία και μακροπρόθεσμη επιτυχία. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ειλικρινά τους μετόχους για την ισχυρή υποστήριξη σε αυτή την κομβική στιγμή, καθώς προχωρούμε μαζί για να δημιουργήσουμε μια πιο αποτελεσματική, ισχυρή και ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά.»