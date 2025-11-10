Το ποσό των 64.465.000 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 64.850 δικαιούχων από σήμερα Δευτέρα έως την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 14 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 165.000 ευρώ σε 150 δικαιούχους παροχών ΟΑΕΕ.

Από 10 έως 14 Νοεμβρίου θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν: