Ισχυρές ανοδικές τάσεις επικράτησαν στη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να επανέρχεται πάνω από το ψυχολογικό φράγμα των 2.000 μονάδων και στο κλείσιμο να καταγράφεται άνοδος 1,43%.

Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.023,80 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,43%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.027,92 μονάδες (+1,64%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 229,49 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 37.528.187 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,53%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,58%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΔΕΗ (+4,04%), της Elvalhalcor (+3,44%), της Πειραιώς (+3,43%), των ΕΛΠΕ (+3,34%), της Viohalco (+3,18%), της Εθνικής (+2,75%) και της Alpha Bank (+2,62%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Aktor (-2,73%), του ΟΠΑΠ (-1,56%), της ΕΥΔΑΠ (-1,01%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,60%).

Η μετοχή του ΟΠΑΠ διαπραγματεύτηκε χωρίς το δικαίωμα στο προσωρινό μέρισμα ύψους 0,50 ευρώ ανά μετοχή.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Πειραιώς διακινώντας 12.355.238 και 6.252.231 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 43,42 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 40,62 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 81 μετοχές, 35 πτωτικά και 13 παρέμειναν σταθερές.