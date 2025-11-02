Ο Οκτώβριος έβαλε «στοπ» στο ανοδικό σερί των 11 διαδοχικών μηνών, ένα ανεπανάληπτο ρεκόρ που συμβαίνει για πρώτη φορά στα χρηματιστηριακά χρονικά. Η αγορά τον μήνα που τελείωσε διόρθωσε σε ποσοστό 1,92%, ενώ στη διάρκεια των προηγούμενων 11 μηνών είχε καταγράψει κέρδη 47,12% σε επίπεδο βασικού δείκτη και κέρδη 99% οι τράπεζες.

Η υποχώρηση του Οκτωβρίου, δεν αλλάζει τις θετικές προσδοκίες, με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξουν κάποιες ιδιαίτερα αρνητικές εξελίξεις στις διεθνείς αγορές.

Η Alpha Finance στη νέα στρατηγική της έκθεσης για τις ελληνικές μετοχές διατηρεί θετική στάση για το ελληνικό χρηματιστήριο, τονίζοντας ότι παρά τη φετινή άνοδο, οι αποτιμήσεις παραμένουν ελκυστικές και υπάρχουν σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανόδου, ενόψει και της επικείμενης αναβάθμισης της χώρας σε «ανεπτυγμένη αγορά» τον Σεπτέμβριο του 2026.

Παρά την έντονη άνοδο, το Χρηματιστήριο Αθηνών εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με έκπτωση 30-40% έναντι των δεικτών Stoxx 600 και MSCI EM, με δείκτη P/E 9,2 φορές και EV/EBITDA 7 φορές, γεγονός που αφήνει σημαντικό περιθώριο επανατιμολόγησης έως το 2026. Στις κορυφαίες επιλογές της είναι οι μετοχές με τιμές-στόχους: Τιτάν (48,10 ευρώ), Κύπρου (8,60 ευρώ), Metlen (71 ευρώ), ΟΤΕ (19,70 ευρώ), Jumbo (32,70 ευρώ) και ΔΕΗ (20,50 ευρώ).

Οι τράπεζες

Η πορεία της αγοράς θα εξαρτηθεί σε σημαντικό βαθμό και από την πορεία των τραπεζικών μετοχών, οι οποίες έχουν «τρέξει» το ράλι από τον Οκτώβριο του 2024.

Παραμένει «ταύρος» για τις ελληνικές τράπεζες η αμερικανική επενδυτική τράπεζα JP Morgan και σημειώνει ότι οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να είναι, παρά το φετινό ράλι, περίπου 15% φθηνότερες από τις ευρωπαϊκές τράπεζες, με 7,7 φορές τα κέρδη τους (Ρ/Ε) και 1,1 φορές την λογιστική αξία τους (TBV), με απόδοση ιδίων κεφαλαίων (RοTE) πάνω από 15%.

Ανεβάζει τις τιμές στόχους των ελληνικών τραπεζών η Bank of America και σημειώνει ότι οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με έκπτωση έναντι των ευρωπαϊκών τόσο σε δείκτη τιμής προς ενσώματη λογιστική αξία όσο και σε δείκτη κερδοφορίας.

Η HSBC ωστόσο, μετά το εντυπωσιακό ράλι των μετοχών κατά 75% το 2025, εκτιμά ότι οι αποτιμήσεις πλησιάζουν τα επίπεδα των αναπτυγμένων αγορών. Με βάση τις νέες εκτιμήσεις, ο κλάδος διαπραγματεύεται κατά μέσο όρο με P/E 8,1 φορές και P/TBV 1,1 φορές για το 2026, τιμές που προσεγγίζουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Το ελληνικό χρηματιστήριο ήταν το μόνο χρηματιστήριο της Ευρωζώνης που ήταν υποβαθμισμένο από το 2013.

Προσφάτως ο διεθνής οίκος FTSE Russell αναβάθμισε, για τον Σεπτέμβριο του 2026, την ελληνική κεφαλαιαγορά από την κατηγορία των Προηγμένων Αναδυόμενων Αγορών στην κατηγορία των Ανεπτυγμένων Αγορών (Developed Markets).

Η κίνηση αυτή αναμένεται να διευρύνει σημαντικά τη δεξαμενή των διεθνών επενδυτών που θα μπορούν πλέον να επενδύσουν στην ελληνική αγορά, προσελκύοντας σημαντικές εισροές κεφαλαίων που παρακολουθούν τους παγκόσμιους δείκτες Ανεπτυγμένων Αγορών.

Στήριγμα στην αγορά επίσης δίνουν: