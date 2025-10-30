Στην επόμενη φάση του, η οποία θα εξασφαλίσει την τεχνική ετοιμότητα για την πρώτη έκδοσή του, περνά το έργο του «ψηφιακού ευρώ» μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Η τελική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ σχετικά με την έκδοση ψηφιακού ευρώ και την ημερομηνία έκδοσης θα ληφθεί μόνο μετά την έκδοση της νομοθεσίας, επομένως -όπως εκτιμά η ΕΚΤ- στην περίπτωση που θεσπιστεί η σχετική νομοθεσία εντός του επόμενου έτους, το πιλοτικό πρόγραμμα έκδοσης του ψηφιακού ευρώ θα μπορούσε να ξεκινήσει το 2027, ενώ το Ευρωσύστημα θα μπορούσε να είναι έτοιμο για μία ενδεχόμενη πρώτη έκδοση του ψηφιακού ευρώ εντός του 2029.

Τα πλεονεκτήματα του ψηφιακού ευρώ

Το ψηφιακό ευρώ θα διαφυλάσσει την ελευθερία επιλογής και την ιδιωτική ζωή των Ευρωπαίων και θα προστατεύει τη νομισματική κυριαρχία και την οικονομική ασφάλεια της Ευρώπης. Θα προωθήσει την καινοτομία στις πληρωμές και θα συμβάλει στο να καταστούν οι ευρωπαϊκές πληρωμές ανταγωνιστικές, ανθεκτικές και συμπεριληπτικές. Το Ευρωσύστημα θα υλοποιήσει τις προπαρασκευαστικές εργασίες του με ευελιξία, συμβαδίζοντας με τις εκκλήσεις των ηγετών της ζώνης του ευρώ να είναι έτοιμο για ενδεχόμενη έκδοση ψηφιακού ευρώ το συντομότερο δυνατόν, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι η νομοθετική διαδικασία ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί.

Όπως δήλωσε η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, «το ευρώ, το κοινό νόμισμά μας, αποτελεί αξιόπιστο σύμβολο της ευρωπαϊκής ενότητας». «Εργαζόμαστε για να καταστήσουμε την πιο χειροπιαστή μορφή του -τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα ευρώ- κατάλληλη για το μέλλον, να επανασχεδιάσουμε και να εκσυγχρονίσουμε τα τραπεζογραμμάτιά μας και να προετοιμαστούμε για την έκδοση ψηφιακών μετρητών», πρόσθεσε η κ. Λαγκάρντ.

Το τελικό κόστος του ψηφιακού ευρώ

Το ψηφιακό ευρώ θα συμπληρώσει τα μετρητά και θα μεταφέρει τα οφέλη τους -απλότητα, προστασία της ιδιωτικής ζωής, αξιοπιστία, διαθεσιμότητα σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ- στις ψηφιακές πληρωμές. Παράλληλα με τον κανονισμό σχετικά με τη θέσπιση του ψηφιακού ευρώ, η ΕΚΤ στηρίζει, επίσης, την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ενίσχυση του δικαιώματος πληρωμής με μετρητά.

Το τελικό κόστος του ψηφιακού ευρώ -τόσο για την ανάπτυξη όσο και για τη λειτουργία του- θα εξαρτηθεί από τον τελικό σχεδιασμό του, συμπεριλαμβανομένων των συνιστωσών και των συναφών υπηρεσιών που πρέπει να αναπτυχθούν. Ως αποτέλεσμα των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν κατά την προπαρασκευαστική φάση, το συνολικό κόστος ανάπτυξης, το οποίο περιλαμβάνει συνιστώσες που αναπτύχθηκαν τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά, εκτιμάται ότι θα είναι γύρω στο 1,3 δισ. ευρώ μέχρι την πρώτη έκδοση, η οποία επί του παρόντος αναμένεται εντός του 2029.

Στη συνέχεια, το ετήσιο λειτουργικό κόστος προβλέπεται να είναι περίπου 320 εκατ. ευρώ ετησίως από το 2029 και μετά. Το Ευρωσύστημα θα επωμιστεί αυτό το κόστος, όπως κάνει για την παραγωγή και την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ, τα οποία, όπως και το ψηφιακό ευρώ, αποτελούν δημόσιο αγαθό. Όπως και στην περίπτωση των τραπεζογραμματίων, αυτό το κόστος αναμένεται να αντισταθμίζεται από το παραγόμενο νομισματικό εισόδημα, ακόμη και αν η διακράτηση ψηφιακού ευρώ θα ήταν μικρή σε σύγκριση με τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία.