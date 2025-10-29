Το έδαφος για το «ψηφιακό» ευρώ θα συνεχίσει να προετοιμάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μετά τη λήξη της τρέχουσας φάσης προετοιμασίας αυτόν τον μήνα, με στόχο την κυκλοφορία του σε τέσσερα χρόνια.

Όπως αναφέρουν άνθρωποι που έχουν γνώση επί του θέματος, οι αξιωματούχοι που θα συναντηθούν στη Φλωρεντία αυτήν την εβδομάδα αναμένεται να αποφασίσουν να προχωρήσουν με την προπαρασκευαστική εργασία και σκοπεύουν να εκδώσουν το νόμισμα το 2029, εφόσον υπάρξει το κατάλληλο νομικό πλαίσιο.

Οι κεντρικοί τραπεζίτες ξεκίνησαν τη διετή φάση προετοιμασίας του έργου το 2023, ελπίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα περάσει εντωμεταξύ τους κανόνες που απαιτούνται για την εισαγωγή του ψηφιακού ισοδύναμου των χαρτονομισμάτων και των νομισμάτων. Ωστόσο, οι εθνικές κυβερνήσεις και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξακολουθούν να μην μπορούν να συμφωνήσουν.

Το κύριο εμπόδιο προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, όπου κάποιοι βουλευτές δείχνουν να προτιμούν να βρεθεί μια λύση εντός του ιδιωτικού τομέα, αντί για το ψηφιακό νόμισμα που προτείνει η ΕΚΤ.

Οι ανησυχίες ότι τα σταθερά νομίσματα (stablecoins) που στηρίζονται στο δολάριο και προωθούνται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενδέχεται να αποκτήσουν έρεισμα στην Ευρώπη έχουν προσδώσει νέα ώθηση στη συζήτηση, σύμφωνα με το Bloomberg.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, και άλλοι αξιωματούχοι καλούν για ταχύτερη πρόοδο, ώστε να ενισχυθεί η στρατηγική αυτονομία σε περιόδους αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων. Αυτό θα αντικατοπτριστεί επίσης στις ανακοινώσεις της Πέμπτης, όπως ανέφεραν οι πηγές.

Η πιθανή ημερομηνία κυκλοφορίας αναφέρθηκε για πρώτη φορά δημόσια από το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, Πιέρο Τσιπολόνε, ο οποίος σε εκδήλωση του Bloomberg τον Σεπτέμβριο δήλωσε ότι «το μέσο του 2029 θα μπορούσε να είναι μια δίκαιη εκτίμηση». Η τρέχουσα φάση προετοιμασίας ακολούθησε μια διετή περίοδο διερεύνησης.