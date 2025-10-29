Λίγες ημέρες απέμειναν για την ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων σε δύο καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τα καθεστώτα «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» και «Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης», οι αιτήσεις για τα οποία λήγουν στις 31 Οκτωβρίου 2025.

Σκοπός του καθεστώτος «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα» είναι η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που ανήκουν στον τομέα της μεταποίησης, πλην της μεταποίησης των γεωργικών προϊόντων, και των επενδυτικών σχεδίων στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας, με αντικείμενο την τεχνολογική, παραγωγική, διοικητική και οργανωτική αναβάθμιση, καθώς και την καινοτόμο και εξωστρεφή ανάπτυξη και μεγέθυνση, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Αντίστοιχα, σκοπός του καθεστώτος «Περιοχών Ειδικής Ενίσχυσης» είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στις περιοχές της χώρας οι οποίες αντιμετωπίζουν σημαντικά οικονομικά και δημογραφικά προβλήματα, όπως οι:

α) παραμεθόριες περιφερειακές ενότητες ευρισκόμενες στα βόρεια σύνορα της χώρας.

β) περιοχές που το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ανέρχεται στο 70% του ετήσιου της χώρας ή εντοπίζεται πληθυσμιακή συρρίκνωση λόγω των δυσμενών οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών.

