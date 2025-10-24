Το Διοικητικό Συμβούλιο της Motor Oil ενέκρινε, κατά τη συνεδρίασή του στις 24 Οκτωβρίου 2025, τη χορήγηση ειδικής άδειας για εσωτερική συναλλαγή εντός του ομίλου, ύψους 6,3 εκατ. ευρώ, που αφορά τη μεταβίβαση μετοχών μεταξύ δύο θυγατρικών της.

Ειδικότερα, η θυγατρική IREON Investments Ltd θα προχωρήσει στην απόκτηση ποσοστού 60% του μετοχικού κεφαλαίου της Automotive Solutions Α.Ε., το οποίο σήμερα κατέχει η NRG Supply and Trading Μονοπρόσωπη Ενεργειακή Α.Ε., επίσης θυγατρική του Ομίλου Motor Oil. Η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί μέσω Ιδιωτικού Συμφωνητικού Αγοραπωλησίας Μετοχών (SPA), με τίμημα 6.300.000 ευρώ για συνολικά 13.134 ονομαστικές μετοχές της Automotive Solutions.

Σύμφωνα με τα άρθρα 99 έως 101 του Νόμου 4548/2018, η Motor Oil, η NRG και η IREON θεωρούνται συνδεδεμένα μέρη, καθώς η μητρική εταιρεία κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου των δύο θυγατρικών. Για τον λόγο αυτό, η έγκριση της συναλλαγής απαιτούσε ειδική άδεια του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η απόφαση βασίστηκε στην Έκθεση Αξιολόγησης της ελεγκτικής εταιρείας Q.A.S. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΕΠΕ, η οποία εκπονήθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2025, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 101 παρ. 1 του Ν. 4548/2018. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η συναλλαγή «είναι δίκαιη και εύλογη και δεν αναμένεται να βλάψει τα συμφέροντα της Εταιρείας, των μετόχων μειοψηφίας ή άλλων μη συνδεδεμένων μερών».

Σημειώνεται ότι, βάσει του άρθρου 100 παρ. 1 του ίδιου νόμου, η ειδική άδεια ισχύει για έξι μήνες, εντός των οποίων θα πρέπει να ολοκληρωθεί η συναλλαγή.