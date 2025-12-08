Σταθερές παρέμειναν οι τιμές του πετρελαίου την ώρα που οι αγορές παρακολουθούν τις αυξημένες προμήθειες ρωσικού αργού προς την Ινδία και τις συνεχιζόμενες ουκρανικές επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας.

Το Brent διαπραγματευόταν κάτω από τα 64 δολάρια το βαρέλι, αφού κατέγραψε τη δεύτερη συνεχόμενη εβδομαδιαία άνοδό του από τον Αύγουστο, ενώ το West Texas Intermediate κινήθηκε κοντά στα 60 δολάρια. Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, υποσχέθηκε την περασμένη εβδομάδα «αδιάλειπτες προμήθειες καυσίμων» προς την Ινδία, κάτι που, σύμφωνα με το Bloomberg, αναμένεται να αποτελέσει βασικό σημείο συζήτησης, καθώς Αμερικανοί διαπραγματευτές φτάνουν στη χώρα της Νότιας Ασίας για εμπορικές συνομιλίες.

Οι πρόσφατες ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές, ανάμεσά τους και η επίθεση στον τερματικό σταθμό της CPC στη Ρωσία, έχουν οδηγήσει σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου, καθώς οι ζημιές περιόρισαν τις φορτώσεις αργού.

Παρ’ όλα αυτά, εξακολουθούν να εντείνονται οι ανησυχίες για τις μελλοντικές τιμές του πετρελαίου, καθώς η αυξημένη παραγωγή από τον OPEC+ και από παραγωγούς εκτός της ομάδας -όπως οι ΗΠΑ, η Βραζιλία και η Γουιάνα- αναμένεται να ξεπεράσει την υποτονική αύξηση της ζήτησης.

Η Αμερικανική Υπηρεσία Ενεργειακών Πληροφοριών (EIA), η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (IEA) και ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (OPEC) αναμένεται αυτή την εβδομάδα να δημοσιοποιήσουν τις μηνιαίες εκθέσεις τους για την πορεία της αγοράς πετρελαίου, οι οποίες ενδέχεται να προσφέρουν νέες ενδείξεις και μια πιο καθαρή εικόνα για τις προοπτικές της.