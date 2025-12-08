Άρωμα… Ελλάδας είχε το χθεσινό ματς στο «AMEX» ανάμεσα τη Γουέστ Χαμ του Ντίνου Μαυροπάνου και ην Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα. Νικητής δεν υπήρξε, οι δυο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1, ωστόσο τις εντυπώσεις κέρδισε ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού.

Ο Κωστούλας έδωσε ξεχωριστό ρυθμό στη Μπράιτον, τη βοήθησε με την ενέργεια που έβγαλε και ήταν στους πρωταγωνιστές της ισοφάρισης. Από τη στιγμή που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στο 72′, κατάφερε μέσα σε λίγα λεπτά να μεταμορφώσει την εικόνα της ομάδας του. Βρέθηκε παντού, πίεσε ασταμάτητα την άμυνα των «Σφυριών», κατέγραψε 17 επαφές με την μπάλα και επιχείρησε ακόμη και ένα εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι, το οποίο ουσιαστικά μετατράπηκε σε… ασίστ για το γκολ του Γάλλου επιθετικού.

Babis Kostoulas vs West Ham – All Actions – 18 mins played #bhafc

pic.twitter.com/Wg6JtwYQ4s — T (@2rk_bhafc) December 7, 2025

Η εμφάνιση αυτή, όπως ήταν φυσικό, σκόρπισε ενθουσιασμό στους φιλάθλους της Μπράιτον. Οι οπαδοί αποθέωσαν τον πρώην άσο του Ολυμπιακού, με αρκετούς μάλιστα να τον αποκαλούν «ο Μέσι της Μπράιτον». Ένας φίλος της ομάδας σχολίασε χαρακτηριστικά πως «ο Λιονέλ Μέσι αγωνίζεται σήμερα στο AMEX», ενώ πολλοί ακόμη στάθηκαν στο ταλέντο του Έλληνα διέθνή και ζήτησαν να τον βλέπουν πλέον στο αρχικό σχήμα στα παιχνίδια της Premier League.

Massive shoutout to Babis, thought he was fantastic this afternoon a very impactful cameo! 🇬🇷💙🤍#Brighton #BHAFC pic.twitter.com/NQyAkuM4wO — Andrew James (@AndrewJames1901) December 7, 2025

Με το χθεσινό αποτέλεσμα, η Μπράιτον ανέβηκε στην 7η θέση της βαθμολογίας με 23 βαθμούς, μόλις δύο πίσω από την πέμπτη Τσέλσι και τις θέσεις που οδηγούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Το ερχόμενο Σάββατο οι «Γλάροι» ταξιδεύουν στο «Άνφιλντ» για να αντιμετωπίσουν τη Λίβερπουλ, με τον Μπάμπη Κωστούλα να έχει την ευκαιρία, μετά το «Ολντ Τράφορντ», να σκοράρει και σε ένα ακόμη ιστορικό γήπεδο της Premier League.